Киберэксперт дал совет, как не попасться на удочку мошенников Киберэксперт Кокунцыков: лучше не сканировать подозрительные QR-коды

Не стоит сканировать подозрительные QR-коды, сообщил киберэксперт Владислав Кокунцыков. По его словам, переданным РИАМО, также лучше не участвовать в голосованиях и опросах, которые требуют логин и пароль от аккаунтов соцсетей.

Всегда обращайте внимание на QR-код. Если он размещен в случайном месте, лучше не сканировать его. Проверяйте ссылки из QR-кодов через специализированные приложения. Также проверяйте продавцов на маркетплейсах: отзывы, рейтинг, контактные данные, переводите деньги только через безопасные системы, — посоветовал Кокунцыков.

Ранее мошенники активизировали новую схему обмана, рассылая поддельные налоговые уведомления перед окончанием срока уплаты имущественных сборов 1 декабря. Злоумышленники направляют фишинговые ссылки через email, СМС, мессенджеры и бумажные письма с QR-кодами, ведущими на фальшивые сайты для кражи банковских данных.