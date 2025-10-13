Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 октября 2025 в 16:50

Доллар бьет рекорды

Внебиржевой курс доллара упал до 79 рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В понедельник, 13 октября, внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей. Это самый низкий показатель впервые с 28 августа 2025 года, следует из торговых данных. Так, к 16.41 мск курс доллара падал на 1,07 рубля относительно предыдущего закрытия — до 80 рублей, а до этого опускался до 79,94 рубля.

Тем временем цена тройской унции золота на бирже Comex превысила исторический максимум — $4,1 тыс. (около 333 тыс. рублей). К 13:49 мск стоимость составила $4,1006 тыс.

До этого управляющий директор Московской Биржи по розничному бизнесу Игорь Алутин рассказал, что новичку не нужен большой капитал для инвестиций. По его словам, минимальная сумма для инвестиций на некоторых ресурсах стартует от 100 рублей при покупке паев.

Ранее эксперт РЭУ имени Г. В. Плеханова Эльмира Асяева заявила, что доллар и евро больше не являются единственным способом сохранения сбережений. По ее словам, санкции и нехватка традиционных резервных валют в России подталкивают граждан к поиску альтернативных методов диверсификации активов.

