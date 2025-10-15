Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 05:08

В Госдуме заявили об изменениях для пенсионеров до конца 2025 года

Депутат Говырин: некоторым россиянам повысят пенсию до конца 2025 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России до конца 2025 года пенсионеров ждут несколько ощутимых изменений, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»). По его словам, в том числе повышение пенсий для тех, у кого изменится пенсионный статус в связи с жизненными условиями.

Например, при достижении 80-летнего возраста размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличивается вдвое. Кроме того, уже вступило в силу повышение военных и силовых пенсий — их размер вырос на 7,6%, подчеркнул собеседник агентства.

Для граждан, которым впервые установлена инвалидность, назначается соответствующий вид пенсии — по инвалидности, а также добавляется надбавка на уход при первой группе, — добавил депутат.

Также в ноябре 2025 года из-за праздничных дней изменится график выплат детских пособий и пенсий, о чем говорят данные Пенсионного фонда и Социального фонда России. Так, они будут начислены 1 ноября вместо 3 ноября. Также произойдет перерасчет пенсий гражданам, достигшим 80-летнего возраста в октябре. Им будет установлена повышенная фиксированная выплата — 17 815 рублей вместо 8907 рублей.

Тем временем стало известно, что россияне в среднем считают достойным размером пенсии 49 800 рублей. Самые высокие ожидания у москвичей, а самые низкие — у жителей Ярославля и Астрахани. Молодежь до 35 лет рассчитывает на 48 300 рублей, тогда как россияне старше 45 лет назвали комфортной сумму 50 800 рублей. Опрос проводился с 8 сентября по 6 октября среди 1,6 тыс. участников.

