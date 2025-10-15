Трамп восхитился звуком полицейских сирен

Президент США Дональд Трамп заявил, что звук полицейских сирен в Вашингтоне означает поимку преступников и назвал его красивым, сообщили на сайте Белого дома во время трансляции мероприятия в честь убитого активиста Чарли Кирка. По его словам, введение дополнительных сил нацгвардии значительно увеличило уровень безопасности в городе.

Слышите эти сирены. Это хороший звук: значит, они остановят или уже арестовали плохих парней. Это не политически корректные сирены. Какой красивый звук. Они останавливают преступников, — сказал Трамп.

Ранее в Москве у здания посольства Соединенных Штатов появился стихийный мемориал в память о Чарли Кирке, местные жители приносили цветы и фотографии, зажигали свечи. На одной из принесенных фотографий есть цитата Кирка, который говорил о принадлежности Крыма к России.

До этого прокуратура штата Юта предъявила обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах Тайлеру Джеймсу Робинсону, подозреваемому в убийстве Чарли Кирка. Окружной прокурор Джефф Грей заявил о намерении добиваться смертной казни для обвиняемого, который будет содержаться под стражей без права внесения залога.