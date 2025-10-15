Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 04:43

Офис конгрессвуман Луны раскрыл цель ее контактов с Россией

Офис конгрессвуман Луны назвал целью контактов с РФ восстановление диалога

Паулина Луна Паулина Луна Фото: Annabelle Gordon/Consolidated News Photos/Global Look Press

Цель американской конгрессвумен Анны Паулины Луны во время ее предстоящих контактов с представителями РФ — проложить путь к процветанию, торговле и прочному миру, сообщил РИА Новости ее пресс-секретарь Огаст Болл. По его словам, она хочет восстановить открытое общение с Москвой.

Ее цель — восстановить открытое общение с Россией, чтобы проложить путь к процветанию, торговле и миру, — сказал Болл.

Ранее Анна Паулина Луна сообщила, что российская сторона планирует передать ей сведения по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. В соцсети X она рассказала, что документ насчитывает 350 страниц. При этом политик добавила, что Конгресс США пытался получить доступ к этой информации еще в 1990-х годах.

До этого специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев уточнил, что диалог России с администрацией президента США Дональда Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске. Слухи о якобы ослаблении влияния спецпосланника хозяина Белого дома Стива Уиткоффа в американском правительстве оказались полностью несостоятельными, подчеркнул он.

США
конгрессвумен
Россия
Москва
