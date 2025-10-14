Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 октября 2025 в 18:25

В Европе обратили внимание на резкое сокращение военной помощи Украине

IfW Kiel: объем военной поддержки Украины сократился на 43% в июле и августе

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Объем военной поддержки Украины со стороны западных стран резко сократился в летние месяцы, сообщили аналитики немецкого Института мировой экономики в Киле (IfW Kiel). Согласно их расчетам, в июле и августе среднемесячные поставки вооружений уменьшились на 43% по сравнению с показателями первого полугодия 2025 года.

Негативная динамика наблюдается несмотря на запуск нового механизма снабжения PURL, предполагающего централизованные закупки военной техники для Украины. Европейские государства, которые ранее наращивали помощь, летом сократили свой совокупный вклад в военное оснащение ВСУ на 57%.

Профессор Кристоф Требеш, курирующий исследовательский проект по отслеживанию помощи Украине, выразил удивление столь значительным спадом. Он подчеркнул, что сейчас особое значение будет иметь изменение статистических показателей в осенние месяцы. В то же время эксперты фиксируют стабильный уровень финансовой и гуманитарной поддержки Киева.

Ранее в Амстердаме состоялась акция протеста против поставок вооружения Украине и за мирное урегулирование кризиса. Десятки участников собрались на площади Дам в воскресенье с плакатами, выступая против военной помощи Киеву и поддерживая палестинское население.

Украина
Европа
военная помощь
вооружения
