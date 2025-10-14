В ХАМАС назвали точное время передачи четырех тел заложников В ХАМАС пообещали выдать тела четырех заложников в 22:00

Палестинское движение ХАМАС намерено выдать тела четырех заложников 22:00 по местному времени (совпадает с московским), сообщили в Reuters со ссылкой на источник в группировке. Процедура состоится 14 октября.

Где именно пройдет выдача погибших, не уточнялось. Отмечается, что накануне в ХАМАС освободили 20 живых заложников, которых удерживали в плену с 7 октября 2023 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС и Израиль договорились выполнить первую фазу сделки по примирению. Палестинское движение обязалось освободить заложников, а Тель-Авив — отвести войска.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщал, что главной задачей Тель-Авива после возвращения удерживаемых в Газе заложников станет полное уничтожение тоннелей ХАМАС. Он уточнил, что операция будет проводиться как силами армии обороны государства, так и с помощью международного механизма под руководством США.

Также палестинское движение обвиняло израильскую армию в нарушении перемирия в секторе Газа. По сообщению ХАМАС, несколько жителей анклава погибли из-за действий ЦАХАЛ. В группировке призвали усилить контроль над тем, как Израиль исполняет свои обязательства.