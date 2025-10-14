Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 21:02

В ХАМАС назвали точное время передачи четырех тел заложников

В ХАМАС пообещали выдать тела четырех заложников в 22:00

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Палестинское движение ХАМАС намерено выдать тела четырех заложников 22:00 по местному времени (совпадает с московским), сообщили в Reuters со ссылкой на источник в группировке. Процедура состоится 14 октября.

Где именно пройдет выдача погибших, не уточнялось. Отмечается, что накануне в ХАМАС освободили 20 живых заложников, которых удерживали в плену с 7 октября 2023 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС и Израиль договорились выполнить первую фазу сделки по примирению. Палестинское движение обязалось освободить заложников, а Тель-Авив — отвести войска.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщал, что главной задачей Тель-Авива после возвращения удерживаемых в Газе заложников станет полное уничтожение тоннелей ХАМАС. Он уточнил, что операция будет проводиться как силами армии обороны государства, так и с помощью международного механизма под руководством США.

Также палестинское движение обвиняло израильскую армию в нарушении перемирия в секторе Газа. По сообщению ХАМАС, несколько жителей анклава погибли из-за действий ЦАХАЛ. В группировке призвали усилить контроль над тем, как Израиль исполняет свои обязательства.

ХАМАС
Израиль
тела
сектор Газа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ростовская область хочет взять многомиллиардный кредит на 3 года
У Киркорова кончились деньги? С кого и за что он требует 10,9 млн
Вильфанд рассказал, в каких регионах ожидаются морозы до минус 20 градусов
Больше не надо стоять у мойки часами: вот, как легко и быстро очистить решетку от нагара
Трамп пообещал насильственно разоружить ХАМАС
Цены на золото бьют рекорды: стало ли оно выгоднее банковских вкладов
Дуров рассказал о «неожиданном спасении» ЕС от внедрения слежки
Бывшая жена футболиста Погребняка кардинально изменила прическу
На день рождения блогера Пистолетова никто не пришел
В семи областях Украины вводятся экстренные отключения света
В Москве появится новая трасса за 77,5 млрд рублей
Четырехкратный лауреат «Грэмми» умер от рака
В США скорбят по автору постеров к «Гарри Поттеру» и «Звездным войнам»
Девятилетний мальчик упал на пути в метро Петербурга
Боня готовилась родить ребенка от бывшего возлюбленного
Лукашенко разрешил россиянам участвовать в местных выборах в Белоруссии
Политолог объяснил уникальность транспортного коридора «Север — Юг»
На Киркорова подали в суд
В Новосибирской области построят «город будущего» для ученых
В ХАМАС назвали точное время передачи четырех тел заложников
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.