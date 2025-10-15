Посадите сейчас и забудьте. Нежная скромница переживет все капризы русской зимы — цветение длится все лето

Если вы ищете растение, которое будет стабильно радовать вас год за годом, практически не требуя внимания, — познакомьтесь с маргариткой Фрау розовой. Этот очаровательный многолетник словно создан для тех, кто ценит в саду не только красоту, но и надежность.

С начала мая и до середины лета его аккуратные кустики покрываются множеством нежно-розовых, махровых соцветий-помпончиков, которые выглядят невероятно нежно и трогательно. Что же делает её идеальной для занятых садоводов? Фрау розовая обладает удивительной жизнестойкостью.

Она прекрасно зимует без укрытия, не боится весенних заморозков, устойчива к болезням и будет цвести даже на не самом плодородном участке, лишь бы место было солнечным. Ей не страшны ни засуха, ни проливные дожди. Просто посадите её — и каждую весну вы будете встречать эти розовые облачка, которые с каждым годом становятся только пышнее, разрастаясь в крепкие, нарядные куртинки.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.