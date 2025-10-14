Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 23:28

Многолетник с алыми свечами-соцветиями: отпугивает вредителей, привлекает бабочек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сальвия (шалфей) — это идеальное растение для сада, которое вспыхивает алыми, фиолетовыми и розовыми свечами соцветий и сочетает яркую декоративность с удивительной неприхотливостью.

Ее главные преимущества: продолжительное цветение с июня до самых заморозков; засухоустойчивость — растение не боится летнего зноя и не требует частых поливов; устойчивость к ветрам и дождям — жесткие цветоносы сохраняют форму даже в непогоду. Сальвия прекрасно смотрится в бордюрах, рабатках и массивах, создавая эффектные цветовые пятна.

Она привлекает в сад бабочек, но отпугивает вредителей благодаря содержанию природных инсектицидов. Этот цветок растет на любых почвах, не болеет и требует минимального ухода — только удаление увядших соцветий для продления цветения. Посадите сальвию — и вы получите стабильно декоративное растение, которое будет десятилетиями украшать ваш сад без лишних хлопот!

Ранее был назван цветок с пушистыми соцветиями и медовым ароматом: посадите осенью — будет радовать десятилетиями.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
