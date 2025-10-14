Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 21:28

Эти цветы можно сеять до 31 октября: просто рассыпьте их семена по земле и присыпьте грунтом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Весь октябрь можно сеять в грунт морозостойкие однолетники, которые не боятся холодов и прекрасно зимуют под снегом. Просто рассыпьте семена календулы, василька, эшшольции, нигеллы, космеи по земле и присыпьте грунтом.

Эти цветы не требуют специальной подготовки почвы, полива или укрытия — природа сделает все за вас. Зимние морозы закалят семена, и весной они дадут дружные крепкие всходы.

Уже в июне ваш сад превратится в яркий ковер: оранжевые шапки календулы, нежные чашечки эшшольции, пушистые облака космеи и синие вспышки васильков. Эти растения будут цвести все лето, не боясь засухи и бедной почвы, а осенью дадут самосев для будущего года. Посейте эти цветы вплоть до 31 октября — и вы получите сад мечты без лишних усилий.

Ранее был назван многолетник для октябрьской посадки, который не боится дождя и похолоданий: приживется на 100%.

Читайте также
Не все садоводы знают, что этот веселый цветок умеет «зевать» при нажатии: сажаем эффектный многолетник в октябре под зиму
Общество
Не все садоводы знают, что этот веселый цветок умеет «зевать» при нажатии: сажаем эффектный многолетник в октябре под зиму
Что нужно сделать с растениями в начале заморозков, чтобы спасти урожай
Life Style
Что нужно сделать с растениями в начале заморозков, чтобы спасти урожай
Ни разу не поливала и не подкармливала этот цветок — растет сам: сажать можно даже в ноябре
Общество
Ни разу не поливала и не подкармливала этот цветок — растет сам: сажать можно даже в ноябре
Многолетник для создания быстрорастущей живой изгороди: метровая стена за сезон
Общество
Многолетник для создания быстрорастущей живой изгороди: метровая стена за сезон
Эти три топовых сорта томатов устойчивы к болезням и не боятся жары — посадили и забыли, десятки кг с куста
Общество
Эти три топовых сорта томатов устойчивы к болезням и не боятся жары — посадили и забыли, десятки кг с куста
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ростовская область хочет взять многомиллиардный кредит на 3 года
У Киркорова кончились деньги? С кого и за что он требует 10,9 млн
Вильфанд рассказал, в каких регионах ожидаются морозы до минус 20 градусов
Больше не надо стоять у мойки часами: вот, как легко и быстро очистить решетку от нагара
Трамп пообещал насильственно разоружить ХАМАС
Цены на золото бьют рекорды: стало ли оно выгоднее банковских вкладов
Дуров рассказал о «неожиданном спасении» ЕС от внедрения слежки
Бывшая жена футболиста Погребняка кардинально изменила прическу
На день рождения блогера Пистолетова никто не пришел
В семи областях Украины вводятся экстренные отключения света
В Москве появится новая трасса за 77,5 млрд рублей
Четырехкратный лауреат «Грэмми» умер от рака
В США скорбят по автору постеров к «Гарри Поттеру» и «Звездным войнам»
Девятилетний мальчик упал на пути в метро Петербурга
Боня готовилась родить ребенка от бывшего возлюбленного
Лукашенко разрешил россиянам участвовать в местных выборах в Белоруссии
Политолог объяснил уникальность транспортного коридора «Север — Юг»
На Киркорова подали в суд
В Новосибирской области построят «город будущего» для ученых
В ХАМАС назвали точное время передачи четырех тел заложников
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.