Эти цветы можно сеять до 31 октября: просто рассыпьте их семена по земле и присыпьте грунтом

Эти цветы можно сеять до 31 октября: просто рассыпьте их семена по земле и присыпьте грунтом

Весь октябрь можно сеять в грунт морозостойкие однолетники, которые не боятся холодов и прекрасно зимуют под снегом. Просто рассыпьте семена календулы, василька, эшшольции, нигеллы, космеи по земле и присыпьте грунтом.

Эти цветы не требуют специальной подготовки почвы, полива или укрытия — природа сделает все за вас. Зимние морозы закалят семена, и весной они дадут дружные крепкие всходы.

Уже в июне ваш сад превратится в яркий ковер: оранжевые шапки календулы, нежные чашечки эшшольции, пушистые облака космеи и синие вспышки васильков. Эти растения будут цвести все лето, не боясь засухи и бедной почвы, а осенью дадут самосев для будущего года. Посейте эти цветы вплоть до 31 октября — и вы получите сад мечты без лишних усилий.

Ранее был назван многолетник для октябрьской посадки, который не боится дождя и похолоданий: приживется на 100%.