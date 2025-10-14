Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 09:28

Многолетник для создания быстрорастущей живой изгороди: метровая стена за сезон

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Спирея Вангутта — идеальный многолетник для создания быстрорастущей живой изгороди с эффектным цветением. Этот кустарник способен вырасти в непроницаемую метровую стену за сезон.

Его главные преимущества: невероятно обильное цветение в мае — июне, когда ветки полностью скрываются под белоснежными шапками соцветий, морозостойкость и способность расти на любых почвах.

Спирея не требует сложного ухода — достаточно одной формирующей обрезки после цветения. Она быстро восстанавливается после стрижки, создавая еще более густую крону, и не болеет. Посадите спирею весной — и уже к осени вы получите готовую цветущую изгородь, которая будет радовать вас десятилетиями, не требуя особой заботы!

Ранее был назван многолетник, устойчивый к ветру и дождю: цветет всеми оттенками розового цвета.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
