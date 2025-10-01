Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 22:28

Многолетник, устойчивый к ветру и дождю: цветет всеми оттенками розового цвета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лаватера, известная как дикая роза, — это многолетник, который сочетает нежную красоту крупных воронковидных цветков и железную выносливость. Он цветет с июня до заморозков без перерыва, устойчив к ветру и дождю.

Его мощные кусты высотой до 1,2 метра с бархатистыми листьями усыпаны цветками диаметром 6–10 см всех оттенков розового, белого и малинового. Лаватера не требует подкормок — достаточно полива в экстремальную засуху. Посадите лаватеру осенью — и вы получите неубиваемый цветок, который будет десятилетиями радовать вас пышным цветением при полном отсутствии ухода!

Для осенней посадки в октябре посейте семена прямо в грунт на солнечном участке с хорошо дренированной почвой. Сделайте бороздки глубиной 1–1,5 см, посейте семена с расстоянием 30–40 см, присыпьте землей и слегка уплотните. Полейте и замульчируйте торфом. Весной всходы проредите, оставив самые сильные растения.

Ранее был назван цветок, который создает плотные цветущие ковры с весны до заморозков: его даже поливать не нужно.

