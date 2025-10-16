Фарш и картофель могут больше: готовим колдуны по этому рецепту — покорят даже самых привередливых

Картофельные колдуны с мясом — это сытное и невероятно уютное блюдо родом из белорусской кухни. Оно идеально подходит для сытного обеда или семейного ужина, объединяя в себе сочную мясную начинку и нежнейшую картофельную оболочку. Такое кушанье по достоинству оценят даже те, кто обычно привередничает за столом.

Для приготовления нужно натереть 800 граммов очищенного картофеля на мелкой терке. Картофельную массу следует хорошо отжать от лишнего сока, иначе тесто будет слишком влажным. Далее к картофелю добавляется одно яйцо и немного соли, все тщательно перемешивается. Для начинки обжаривается 500 граммов фарша с одной мелко нарезанной луковицей, солью и любимыми специями до готовности.

Теперь можно формировать колдуны. На ладонь выкладывается столовая ложка картофельного теста, сверху помещается чайная ложка остывшей мясной начинки. Картофельной массой аккуратно закрывается фарш, формируется котлетка. Колдуны обжариваются на хорошо разогретой сковороде с маслом с двух сторон до появления золотистой и хрустящей корочки. Чтобы блюдо точно пропеклось, его лучше довести до готовности под крышкой на медленном огне в течение 10--15 минут. Подавать колдуны лучше всего со сметаной или свежим салатом.

