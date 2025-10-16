Эту запеканку делаю прямо на сковороде. Капуста, яйцо и сыр — в ход идет все, что под рукой. Без духовки и возни

Эта запеканка — настоящее спасение, когда нужно быстро приготовить вкусный ужин из того, что есть в холодильнике. Хрустящая капуста, нежная яичная заливка и расплавленный сыр создают идеальную комбинацию текстур и вкусов. Что особенно удобно — готовится прямо в сковороде, минимизируя количество посуды. Блюдо получается сытным, но легким, подходит для завтрака, ужина или даже позднего перекуса. Универсальность рецепта позволяет добавлять другие овощи, колбасу или мясной фарш — все, что окажется под рукой.

Приготовление

Нарежьте 400 г белокочанной капусты тонкой соломкой. Обжарьте на сковороде с 2 ст.л. масла до мягкости. Посолите, поперчите. Взбейте 3 яйца с 4 ст.л. сметаны и 2 ст.л. муки. Равномерно залейте капусту яичной смесью. Сверху посыпьте 100 г тертого сыра. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 10-15 минут до готовности яичной массы. Для румяной корочки поставьте на 3 минуты в разогретую до 200°C духовку. Подавайте прямо из сковороды, посыпав зеленью.

