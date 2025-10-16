Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 13:00

Эту запеканку делаю прямо на сковороде. Капуста, яйцо и сыр — в ход идет все, что под рукой. Без духовки и возни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта запеканка — настоящее спасение, когда нужно быстро приготовить вкусный ужин из того, что есть в холодильнике. Хрустящая капуста, нежная яичная заливка и расплавленный сыр создают идеальную комбинацию текстур и вкусов. Что особенно удобно — готовится прямо в сковороде, минимизируя количество посуды. Блюдо получается сытным, но легким, подходит для завтрака, ужина или даже позднего перекуса. Универсальность рецепта позволяет добавлять другие овощи, колбасу или мясной фарш — все, что окажется под рукой.

Приготовление

Нарежьте 400 г белокочанной капусты тонкой соломкой. Обжарьте на сковороде с 2 ст.л. масла до мягкости. Посолите, поперчите. Взбейте 3 яйца с 4 ст.л. сметаны и 2 ст.л. муки. Равномерно залейте капусту яичной смесью. Сверху посыпьте 100 г тертого сыра. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 10-15 минут до готовности яичной массы. Для румяной корочки поставьте на 3 минуты в разогретую до 200°C духовку. Подавайте прямо из сковороды, посыпав зеленью.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Беру готовое тесто, творог, сахар — и готовлю вкуснейшие пирожки: всего 3 ингредиента
Общество
Беру готовое тесто, творог, сахар — и готовлю вкуснейшие пирожки: всего 3 ингредиента
Растворила сырок в бульоне и добавила рис: секреты обалденного супчика с курицей — готовим за 15 минут
Общество
Растворила сырок в бульоне и добавила рис: секреты обалденного супчика с курицей — готовим за 15 минут
В барабан стиралки бросаю кусочек фольги: решила одну надоевшую проблему при стирке
Общество
В барабан стиралки бросаю кусочек фольги: решила одну надоевшую проблему при стирке
Обжарила бекон с шампиньонами и выложила слоями: готовим обалденную запеканку по-грузински. Она отличается от всех, что вы пробовали
Общество
Обжарила бекон с шампиньонами и выложила слоями: готовим обалденную запеканку по-грузински. Она отличается от всех, что вы пробовали
Солнечная запеканка для пасмурной осени — этот десерт собирает за столом всю семью
Общество
Солнечная запеканка для пасмурной осени — этот десерт собирает за столом всю семью
запеканки
рецепты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники продавали «чудодейственные молитвы» и поплатились
На Западе озвучили решение Индии по российской нефти
Глава ФСБ заявил о призывах МИ-6 «убивать всех неугодных» в России
В США проанализировали, способна ли Россия сбить Tomahawk
Под Петербургом мужчина расстрелял пьяного охранника магазина
Россиянам рассказали о самых выгодных условиях по банковским вкладам
Терапевт объяснил, почему дети так часто болеют простудой
Продюсер рассказал, кто из российских звезд мог бы победить на «Грэмми»
ФАС вступилась за права россиян перед Apple
Строительство в эпоху ESG: сочетать экологичность, экономику и реальность
В России появится незаметный для тепловизоров бронежилет
Россиян предупредили о разбавленном бензине на заправках
Глава РФПИ оценил необходимость сотрудничества России и США в Арктике
Мать известного футболиста пытается отменить налог на шикарный подарок
Стало известно, кто может заменить Станковича в «Спартаке»
«Ничего не знает»: в Кремле осадили Рютте за оскорбление моряков и летчиков
Володин призвал не прощать Латвии гонения на россиян
Политолог дал оценку первой встречи Путина с новым лидером Сирии
В Кремле указали на совместный успех Путина и Трампа
Королевская семья Британии: новости, Кейт засняли за употреблением алкоголя
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.