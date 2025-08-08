Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 20:24

Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды

PYOK: пассажиров заперли в самолете Cathay Pacific на 28 часов без еды

Фото: Chen Duo/XinHua/Global Look Press

Пассажиры рейса авиакомпании Cathay Pacific «застряли» в самолете на 28 часов без еды, воды и возможности выйти, передает Paddle Your Own Kanoo (PYOK). В частности, вылетевший из Лос-Анджелеса самолет через 13 часов полета не смог сесть в Гонконге из-за штормового предупреждения. Посадку осуществили в аэропорту Тайваня, где пассажиры провели еще 11 часов.

Пассажиры рейса Cathay Pacific из Лос-Анджелеса в Гонконг провели изнурительные 28 с лишним часов в одном и том же самолете, не имея возможности выйти из него и испытывая нехватку еды и напитков после того, как из-за рекордных осадков им пришлось совершить незапланированную и очень длительную посадку, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что свыше тысячи человек в аэропортах Горно-Алтайска, Кемерово, Новосибирска, Омска и Томска ожидали своих рейсов, которые задержались из-за позднего прибытия самолетов. Так, в международном аэропорту Новосибирск имени Покрышкина были задержаны рейсы авиакомпании «Икар» на Пхукет, вылета ожидали более 430 пассажиров.

самолеты
пассажиры
Лос-Анджелес
Гонконг
еда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фитнес дома: как тренироваться эффективно?
Осень на пороге: +15, холодные ночи вместо адской жары: погода в августе
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.