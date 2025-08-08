Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды PYOK: пассажиров заперли в самолете Cathay Pacific на 28 часов без еды

Пассажиры рейса авиакомпании Cathay Pacific «застряли» в самолете на 28 часов без еды, воды и возможности выйти, передает Paddle Your Own Kanoo (PYOK). В частности, вылетевший из Лос-Анджелеса самолет через 13 часов полета не смог сесть в Гонконге из-за штормового предупреждения. Посадку осуществили в аэропорту Тайваня, где пассажиры провели еще 11 часов.

Пассажиры рейса Cathay Pacific из Лос-Анджелеса в Гонконг провели изнурительные 28 с лишним часов в одном и том же самолете, не имея возможности выйти из него и испытывая нехватку еды и напитков после того, как из-за рекордных осадков им пришлось совершить незапланированную и очень длительную посадку, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что свыше тысячи человек в аэропортах Горно-Алтайска, Кемерово, Новосибирска, Омска и Томска ожидали своих рейсов, которые задержались из-за позднего прибытия самолетов. Так, в международном аэропорту Новосибирск имени Покрышкина были задержаны рейсы авиакомпании «Икар» на Пхукет, вылета ожидали более 430 пассажиров.