Как сажать чеснок под зиму пошагово: сроки и правила посадки

Есть два варианта посадки чеснока — посадка весной, вместе с другими овощами, и посадка в зиму. Рассказываем, зачем нужна посадка чеснока осенью, где и как высаживать пряное растение и в какие сроки.

Зачем нужна посадка чеснока под зиму

Если планируете выращивать на своем участке чеснок, лучше побеспокоиться о его посадке еще осенью. Тогда весной, с приходом первых теплых дней, посаженные осенью зубчики начинают активную вегетацию. Влаги в ранний весенний период достаточно, поэтому чеснок вырастает наилучшего качества.

Садоводы отмечают следующие преимущества посадки озимого чеснока:

Озимый чеснок «закаляется» и дает в будущем году большие урожаи.

При посадке растения в зиму размер посадочного материала не влияет на урожайность продукта, можно сажать мелкие головки. Они не повреждаются зимой и прорастают практически сразу после схода снега.

Культура всходит на три недели раньше весенней посадки и дает лучший урожай.

Озимый чеснок крайне редко подвергается нападению вредителей.

Такой урожай хорошо хранится, а вот урожай весенней посадки для длительного хранения не подходит.

У озимого пряного растения образуются крупные головки, которые разделяются на зубки. У весеннего же растения такого деления нет. В луковице насчитывается 5–10 крупных зубков и центральный стержень посередине. Оболочка долек твердая. Кстати говоря, только озимый сорт пускает стрелки.

Посадка озимого чеснока Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Посадка чеснока под зиму: сроки

Когда посадить чеснок под зиму? Это будет зависеть от глубины посадки:

Глубина 3–5 см

Это самый распространенный вариант посадки, при котором посадочный материал высаживают за 2-3 недели до наступления заморозков. Для средней полосы это обычно период со второй половины сентября и до первой половины октября. Для теплого региона с мягким климатом подойдет и ноябрь.

Глубина 10–15 см

Многие садоводы опасаются сильных зимних морозов, поэтому сажают чеснок глубже, чтобы он лучше укоренился и легче перенес зиму. Посадку озимого чеснока на такую глубину производят с последней недели августа до двадцатых чисел октября.

Основным критерием будет выступать климатический регион и погода. Хорошим показателем для начала высадки будет утренняя температура почвы, которая продержится на уровне 14–15 градусов в течение нескольких дней. Воздух при этом будет прогреваться до 5–7 градусов.

Подготовка к высадке чеснока: грядка под посадку

Чтобы добиться хорошего урожая, нужно не только отобрать качественный посадочный материал, но и правильно подготовить грядки, притом сделать это заранее. Подготавливать грядки перед посадкой озимого чеснока нужно примерно за месяц до начала посадочных работ (минимум за две недели). Ведь если почва будет тяжелая и бедная, а место тенистое, то даже из самого хорошего зубчика не сможет вырасти крупная головка чеснока. Рассказываем, какой должна быть грядка под посадку чеснока:

Выбор места

Одно из самых важных условий — выбрать подходящее место на участке, желательно на возвышении, так как чеснок не переносит избытка и застоя влаги в почве. Но и не на полностью открытом участке, где зимой бушуют северные ветра. Понадобится хорошо освещенное место, чтобы урожай получился крупным, с насыщенным цветом и вкусом. Почва должна быть легкой, плодородной, с нейтральными показателями кислотности. Грядки лучше расположить по направлению с севера на юг, чтобы растения не затеняли друг друга. Также не должно быть затенения с южной стороны, так как чесноку необходим достаток освещенности.

Подготовка участка

Участок выбран, теперь перед посадкой чеснока на нем нужно удалить все остатки от предыдущих растений и избавиться от сорных растений. Посадка чеснока под осень должна производиться в абсолютно чистую почву.

Грядки под посадку чеснока Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Перекопка участка земли

Глубина перекопки должна быть довольно большой, даже если посадка чеснока будет на глубину 3–5 см. Оптимальной глубиной будет высота штыка лопаты. После перекопки в почве не должно остаться корней сорняков и посторонних предметов вроде камней.

Выравнивание почвы и формирование грядок

С помощью мотыги и граблей нужно разбить все комки после перекопки и разровнять участок. Далее формируются грядки шириной примерно метр. Между грядками оставляем 13–15 см. При посадке чеснока под зиму нужно соблюсти и высоту грядок: она должна быть возвышена на 20–25 см, а стенки грядок лучше укрепить досками, это удобно и при поливе, и при другом уходе за растениями.

Обеззараживание грунта

Такая обработка почвы защитит растение от заражения гнилостной инфекцией, которая могла остаться в почве. Можно провести дезинфекцию марганцовкой или медным купоросом. Чаще используют второй способ: нужно развести 1 ст. л. медного купороса на ведро воды, а затем этот раствор подогреть до 30 градусов. Полив производить мелкой лейкой из расчета 1 л раствора на 1 кв. м почвы. После этого грядку укрывают пленкой и оставляют на ночь. Если для обеззараживания грунта вы выбрали марганцовку, то сделайте розовый раствор, нагрейте его до 60 градусов. Поливать по такому же принципу, как и раствором с медным купоросом.

Удобрение грядок

Удобрения могут быть минеральными, которые содержат фосфор и калий, и органическими. Используют 500 г сухой золы на кв. м. Разрешено ее смешивать с перегноем и навозом, но подойдет только перепревший сухой и рыхлый навоз, свежим перегноем чеснок не удобряют. Если почва кислая, можно провести ее раскисление.

Сажаем чеснок правильно

В подготовленной грядке сделать бороздки 15–20 см в глубину. На дно бороздок желательно посыпать крупнозернистый песок до 2 см.

Высадить зубчики, воткнув их в почву перышком вверх. Между крупными зубчиками придерживайтесь расстояния 12–15 см, для мелких достаточно 8–10 см.

Засыпать бороздки землей и немного уплотнить.

Через 2-3 недели можно посыпать грядки смешанным с землей сухим торфом, перегноем или опилками, на пару сантиметров.

Если зимой будет мало снега и наступят сильные заморозки, то стоит покрыть посевы рубероидом или пленкой, которые нужно будет убрать, когда выпадет снег.

Весной озимый чеснок также рекомендуется удобрять. Здесь уже подойдет удобрение с азотом, он будет стимулировать рост надземной части растений.

Посадка чеснока Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Посадка чеснока под осень практически не требует дальнейшего ухода. В остывшей почве зубчики выпустят корни, но ростков не дадут. Укоренение зубчиков обычно происходит в течение 3-4 недель, это как раз тот промежуток времени, на который нужно ориентироваться со дня посадки до прихода постоянной минусовой температуры.

Чеснок хорошо перезимует, если посажен в установленные сроки и зубчики успели укорениться в почве до прихода морозов. Весной после схода снега нужно снять 2 см верхнего слоя, чтобы всходы быстрее проросли.

Что еще нужно знать о посадке чеснока осенью

На пряном растении положительно скажется чередование культур на грядках. Лучшее решение — высаживать чеснок после бобовых, тыквенных, а также после капусты. Вы просто собираете урожай, и вместо него подготавливаете почву для посадки чеснока под зиму.

Воздержитесь от посадки чеснока на том же месте второй год подряд. Также не стоит его сажать после лука, помидоров и картофеля.

Для посадки чеснока осенью лучше взять озимый чеснок урожая этого года. Весенний урожай в качестве озимого посадочного материала не подойдёт.

Для посадки отберите ровные зубчики без повреждений, не нужно снимать защитные листы. Можно их замочить на 30 мин. в фитоспорине или слабом растворе марганцовки для защиты от болезней.

Не нужно высаживать слишком рано, опасаясь холодов. Теплая погода будет провоцировать активный рост зеленых побегов. С наступлением холодов они погибнут, а основные посевы будут ослаблены.

Посадка чеснока под осень Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Теперь вы знаете, когда посадить чеснок под зиму и как это сделать, чтобы получить больше урожая любимого пряного растения. Да, посадка и выращивание озимого варианта имеет свои нюансы и особенности, но урожай того стоит, так как за зиму чеснок подвергается естественной стратификации, которая позволяет растению закалиться в природных условиях и накопить массу.