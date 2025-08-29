День знаний — 2025
Простой способ избавиться от луковой мухи и нематод после сбора урожая

После уборки лука и чеснока важно сразу обработать грядку, чтобы уничтожить личинок вредителей, зимующих в почве. Рассказываем простой способ, который поможет избавиться от луковой мухи и нематод после сбора урожая.

Первым делом тщательно уберите все растительные остатки — именно в них прячутся луковая муха, трипсы и нематоды. Затем пролейте землю крепким раствором соли (1 стакан на 10 л воды) или нашатырного спирта (2 ст. л. на 10 л) — это убьет до 80% личинок. Через 3 дня глубоко перекопайте грядку (на штык лопаты), чтобы зимующие вредители оказались на поверхности и замерзли.

Посейте сидераты — горчицу или рожь, которые выделяют вещества, отпугивающие вредителей. Перед заморозками обработайте почву раствором медного купороса (1 ст. л. на 10 л воды) для дезинфекции. Весной за 2 недели до посадки повторите обработку кипятком (80–90 °C) с добавлением марганцовки.

Эти меры создадут защитный барьер и сохранят урожай следующего года! Для профилактики ежегодно меняйте место посадки лука и чеснока.

вредители
дачи
огороды
грядки
Дарья Иванова
Д. Иванова
