31 августа 2025 в 12:54

Киев отправил спецназ ГУР против российской группировки «Запад»

Минобороны РФ: потери ВСУ составили свыше 235 военнослужащих за сутки

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

В районе действий российской группировки войск «Запад» в Харьковской области украинская сторона задействовала спецподразделения Главного управления разведки, сообщили в Минобороны РФ. В ходе боевых действий спецназ ГУР понес потери как в личном составе, так и в технике.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и центра спецназначения ГУР в районах населенных пунктов Каменка, Купянск, Петровское Харьковской области и Дерилово Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате боевых действий потери ВСУ составили более 235 военнослужащих. Уничтожены два танка, пять боевых бронированных машин, включая две западного производства, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии стран НАТО. Семь станций радиоэлектронной борьбы, одна станция контрбатарейной борьбы и два склада с боеприпасами были выведены из строя.

Ранее вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по портовой инфраструктуре, активно использовавшейся ВСУ. Также сообщается о поражении зенитной ракетной системы NASAMS, разработанной и произведенной в Норвегии.

