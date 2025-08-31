Гладков сообщил о состоянии мальчика, раненного при детонации дрона ВСУ Врачи прооперировали ребенка, пострадавшего при детонации дрона под Белгородом

Ребенка, который пострадал 30 августа в результате детонации дрона ВСУ в селе Смородино Белгородской области, прооперировали, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, трехлетний мальчик находится в реанимационном отделении под наблюдением медиков.

Мальчика прооперировали в детской областной клинической больнице. Сейчас он находится в отделении реанимации под наблюдением врачей, — сообщил Гладков.

Ранения также получил мужчина, которого госпитализировали в городскую больницу № 2. Гладков добавил, что за медицинской помощью обратился еще один мирный житель, пострадавший 29 августа в селе Головчино. Ему назначили амбулаторное лечение.

Ранее стало известно, что у мальчика и мужчины, которые пострадали в селе Смородино Грайворонского округа, диагностировали минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения. Глава поселения оперативно доставил их в Грайворонскую центральную районную больницу. Гладков сообщил, что позже их переведут в медицинские учреждения Белгорода.