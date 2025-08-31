День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 12:44

Гладков сообщил о состоянии мальчика, раненного при детонации дрона ВСУ

Врачи прооперировали ребенка, пострадавшего при детонации дрона под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ребенка, который пострадал 30 августа в результате детонации дрона ВСУ в селе Смородино Белгородской области, прооперировали, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, трехлетний мальчик находится в реанимационном отделении под наблюдением медиков.

Мальчика прооперировали в детской областной клинической больнице. Сейчас он находится в отделении реанимации под наблюдением врачей, — сообщил Гладков.

Ранения также получил мужчина, которого госпитализировали в городскую больницу № 2. Гладков добавил, что за медицинской помощью обратился еще один мирный житель, пострадавший 29 августа в селе Головчино. Ему назначили амбулаторное лечение.

Ранее стало известно, что у мальчика и мужчины, которые пострадали в селе Смородино Грайворонского округа, диагностировали минно-взрывные травмы, баротравмы и осколочные ранения. Глава поселения оперативно доставил их в Грайворонскую центральную районную больницу. Гладков сообщил, что позже их переведут в медицинские учреждения Белгорода.

Вячеслав Гладков
дроны
ВСУ
Белгородская область
ранения
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Польские байкеры устроили провокацию? Что за мемориал «Медное», версии
Огромный оползень разрушил ключевую магистраль Норвегии
Пенсионерка отдала мошенникам дорогое колье на «экспертизу»
Ситуация с альпинисткой Наговициной: новости 31 августа, могла ли спастись
За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Беременную украинку пнули ногой в живот за попытку защитить спутника от ТЦК
В Самарской области задержали футболистов-мигрантов из Team Young
Успенская раскритиковала избранника своей дочери
В Нижегородской области мужчина рассказал следователям о суррогате и умер
Россиянам рассказали о небесном покровителе педагогов и учебного процесса
Прокуратура проверит массовое отравление людей алкоголем в Балахне
Как легко постирать вещи в поездке: инструкция для путешественников
Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Балашихе
3 сентября близко: история песни Михаила Шуфутинского и мемов про нее
Названа причина задержек рейсов в аэропорту Сочи
В Белоруссии начались учения ОДКБ
Дрон ВСУ ранил водителя автомобиля в Белгородской области
Гонконгские инженеры создали уникального робота-скакуна
В Литве предложили восстановить болота на границе с Белоруссией
«Финансовая удавка»: экономист развеял миф о пользе миграции
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.