Появились кадры тушения вертолетами крупного пожара в Балашихе

Пожар в складских помещениях в подмосковной Балашихе, площадь которого составляет 4000 квадратных метров, тушат вертолеты. Пресс-служба МЧС России опубликовала кадры работы, на которых видно, как один из них сбрасывает воду на очаг возгорания.

Пожар в Балашихе локализован на 4000 «квадратах», — сказано в сообщении.

Огонь спустя некоторое время перекинулся на соседние здания. Сообщалось, что пожар вспыхнул в помещениях Балашихинского опытного химического завода и компании ТДК, специализирующейся на продаже бытовой химии. Очевидцы сообщают, что во время возгорания раздавались взрывы. По их словам, столбы дыма и огня заметны сразу из нескольких районов города.

Ранее в Санкт-Петербурге на Малой Балканской улице произошел пожар в квартире. Возгорание охватило около 10 квадратных метров и затронуло балкон. Были госпитализированы 48-летний мужчина и 49-летняя женщина, их доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

В Нижнем Новгороде до этого загорелся многоэтажный дом. Погибла женщина, пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Семеро были доставлены в больницу, еще трое отказались от госпитализации. Пожар распространился на 900 квадратных метрах и затронул 13 квартир.