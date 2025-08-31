Вертолеты МЧС направили на место тушения крупного пожара в Балашихе

Вертолеты МЧС направили на место тушения крупного пожара в Балашихе

В Балашиху направили два вертолета МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в городе произошел крупный пожар на территории автосервиса.

К месту пожара направлены вертолеты Ми-8 МЧС России и Ка-32 Московского авиационного центра, — сказано в сообщении.

По данным МЧС, тушение огня дается с трудом из-за сильной задымленности. Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал.

О пожаре стало известно днем в воскресенье, 31 августа. Спасатели тушат огонь на объекте по адресу Звездная, 11. Пламя распространилось на четыре тысячи квадратных метров. На месте работают более 80 пожарных и 30 единиц техники.

До этого в Санкт-Петербурге на Малой Балканской улице произошел пожар в квартире. Возгорание охватило около 10 квадратных метров и затронуло балкон. Были госпитализированы 48-летний мужчина и 49-летняя женщина, их доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

В Нижнем Новгороде до этого загорелся многоэтажный дом. Погибла женщина, пострадали 10 человек, в том числе ребенок.