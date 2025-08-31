Названа причина желания командиров ВСУ ужесточить наказания для военных

В Вооруженных силах Украины стремятся ввести более жесткие наказания для военных для предотвращения отказов вступать в боевые действия, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя сообщение о том, что в Верховной раде хотят ужесточить закон о неповиновении приказу командира, предложив сажать за это в тюрьму на срок от 5 до 10 лет без возможности назначить более мягкое наказание или испытательный срок. Депутат отметил, что обсуждение подобных мер подтверждает плачевное состояние украинской армии.

То, что вводятся более жесткие наказания за неповиновение, говорит о том, что там не все хорошо в ВСУ. Они как-то пытаются навести порядок хоть таким образом, и в Раде это понимают. Это может отразиться на поведении родственников этих военнослужащих, сроки серьезные. Скажем так, с помощью кнута пытаются навести порядок, и, я так понимаю, там отказы на линии соприкосновения вступать в боевые действия. Эти отказы надо как-то купировать, и вот ужесточают. Что из этого получится? Жизнь покажет, но ничего хорошего для ВСУ это не предвещает, ― ответил Колесник.

При этом он подчеркнул, что в случае введения таких мер в силу не стоит ждать серьезного сопротивления со стороны населения. Любое недовольство на Украине будет подавлено, добавил он.

Массовое недовольство невозможно. Народ там оболванен, и если даже появляются какие-то ростки недовольства, то их давят моментально, ― резюмировал Колесник.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что командованию ВСУ приходится перебрасывать силы с одного кризисного направления на другое. По его словам, весной и летом противник пытался замедлить наступление, но понес серьезные потери.