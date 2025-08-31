ВСУ более 600 раз за неделю пытались атаковать ДНР беспилотниками

Более 600 атак украинских беспилотников на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру сорвали за неделю в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону. Системой РЭБ «Купол Донбасса» были отражены 664 вражеских налета.

Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 412 беспилотников, над Горловкой — 252, — уточнили в ведомстве.

При этом украинские военнослужащие стали активно применять новые образцы ударных беспилотников чешского производства «FP-1», добавили правоохранители. По их словам, эти дроны являются более дешевым аналогом британской ракеты Storm Shadow и французской SCALP.

Ранее сообщалось, что российские саперы обезвредили около 14 тысяч мин в Курской области за год. За это время специалисты обследовали 418 гектаров территории. Все работы ведутся в рамках режима контртеррористической операции, который сейчас действует в регионе.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ за прошедшие сутки атаковали девять муниципалитетов региона 136 беспилотниками. По его словам, сам Белгород пытались атаковать два беспилотника. Медицинская помощь потребовалась девяти мирным жителям.