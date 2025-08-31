Семерых российских экс-гандболистов осудили за «договорняки» с Данией В Москве семерых экс-гандболистов осудили за договорной матч с Данией

Суд в Москве назначил штрафы от 300 до 350 тысяч рублей семерым спортсменам, которые за 200 тысяч рублей обеспечили победу сборной Дании на матче в рамках чемпионата Европы — 2021 по гандболу среди мужчин до 19 лет, сообщает РИА Новости. Согласно материалам дела, 13 августа 2021 года во время игры между сборными России и Дании участники команд «Чеховские медведи — 2», «СКИФ-2» и «ЦСКА-2» вступили в сговор, чтобы преднамеренно проиграть матч со счетом 38:26 в пользу датской команды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, фигурантам были предъявлены обвинения по части 3 статьи 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Спортсмены полностью признали вину, поэтому рассмотрение дела проходило в особом порядке без исследования доказательств. Савеловский суд Москвы приговорил организатора сговора к штрафу в размере 350 тысяч рублей, а остальных шестерых спортсменов — к штрафам по 300 тысяч рублей каждый.

Ранее стало известно, что вратарю итальянского «Удинезе» и сборной Нигерии Мадуке Окойе могут назначить четырехлетнюю дисквалификацию за мошенничество на футбольном поле. Голкипера обвиняют в преднамеренном получении желтой карточки на 64‑й минуте матча Серии А между «Удинезе» и «Лацио».