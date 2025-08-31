День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 12:30

Семерых российских экс-гандболистов осудили за «договорняки» с Данией

В Москве семерых экс-гандболистов осудили за договорной матч с Данией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суд в Москве назначил штрафы от 300 до 350 тысяч рублей семерым спортсменам, которые за 200 тысяч рублей обеспечили победу сборной Дании на матче в рамках чемпионата Европы — 2021 по гандболу среди мужчин до 19 лет, сообщает РИА Новости. Согласно материалам дела, 13 августа 2021 года во время игры между сборными России и Дании участники команд «Чеховские медведи — 2», «СКИФ-2» и «ЦСКА-2» вступили в сговор, чтобы преднамеренно проиграть матч со счетом 38:26 в пользу датской команды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, фигурантам были предъявлены обвинения по части 3 статьи 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Спортсмены полностью признали вину, поэтому рассмотрение дела проходило в особом порядке без исследования доказательств. Савеловский суд Москвы приговорил организатора сговора к штрафу в размере 350 тысяч рублей, а остальных шестерых спортсменов — к штрафам по 300 тысяч рублей каждый.

Ранее стало известно, что вратарю итальянского «Удинезе» и сборной Нигерии Мадуке Окойе могут назначить четырехлетнюю дисквалификацию за мошенничество на футбольном поле. Голкипера обвиняют в преднамеренном получении желтой карточки на 64‑й минуте матча Серии А между «Удинезе» и «Лацио».

спорт
гандбол
суды
Дания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему дети идут в школу 1 сентября? История и традиции праздника
Польские байкеры устроили провокацию? Что за мемориал «Медное», версии
Огромный оползень разрушил ключевую магистраль Норвегии
Пенсионерка отдала мошенникам дорогое колье на «экспертизу»
Ситуация с альпинисткой Наговициной: новости 31 августа, могла ли спастись
За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Беременную украинку пнули ногой в живот за попытку защитить спутника от ТЦК
В Самарской области задержали футболистов-мигрантов из Team Young
Успенская раскритиковала избранника своей дочери
В Нижегородской области мужчина рассказал следователям о суррогате и умер
Россиянам рассказали о небесном покровителе педагогов и учебного процесса
Прокуратура проверит массовое отравление людей алкоголем в Балахне
Как легко постирать вещи в поездке: инструкция для путешественников
Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Балашихе
3 сентября близко: история песни Михаила Шуфутинского и мемов про нее
Названа причина задержек рейсов в аэропорту Сочи
В Белоруссии начались учения ОДКБ
Дрон ВСУ ранил водителя автомобиля в Белгородской области
Гонконгские инженеры создали уникального робота-скакуна
В Литве предложили восстановить болота на границе с Белоруссией
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.