«Ненависть к уродам»: Медведчук раскрыл отношение украинцев к ударам по ТЦК Медведчук: многие украинцы испытывают благодарность к России за удары по ТЦК

Украинский народ расценивает ТЦК (аналог военкомата) как заклятых врагов, заявил ТАСС глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, многие украинцы благодарны РФ за удары по этим центрам, сотрудников которых прозвали «людоловами».

Многие украинцы благодарят за удары по этим центрам, поскольку это дает им свободу передвижения по своим населенным пунктам, которую эти звери забрали, и ненависть к этим уродам, которые относятся к простым гражданам, как к бродячим псам, зашкаливает, — сказал он.

Медведчук добавил, что президент Украины Владимир Зеленский останется в истории страны как вдохновитель «людоловов». Когда-нибудь и главу государства, и «этих подонков» будут судить, уверен он.

Ранее стало известно, что жители села в Тернопольской области на западе страны перекрыли въезд в свой населенный пункт. Как сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, они не пропустили в село машины с сотрудниками ТЦК и полиции.

Тем временем военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин выразил уверенность, что удары российских войск по территориальным центрам комплектования на Украине могут нарушить ход мобилизации в ВСУ. В беседе с NEWS.ru он пояснил, что в результате этих обстрелов уничтожается документация, с которой работают украинские военкомы.