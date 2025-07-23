Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 16:36

Стало известно, как удары по ТЦК могут повлиять на ход СВО

Военэксперт Дандыкин: удары ВС РФ затрудняют работу украинских ТЦК

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Удары российских войск по территориальным центрам комплектования (ТЦК) на Украине могут нарушить ход мобилизации в ВСУ, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин. Он пояснил, что в результате этих обстрелов уничтожается документация, с которой работают украинские военкомы.

Если одномоментно уничтожается объем данных, например, о только что отловленных людях, то это может затруднить работу ТЦК, — подчеркнул эксперт.

Дандыкин также обратил внимание на акции протеста против жестких методов работы ТЦК, которые в последнее время участились на Украине. По его мнению, пока такие демонстрации вряд ли способны пошатнуть власть Владимира Зеленского.

Учитывая методы работы и ТЦК, и СБУ, на Украине есть кому ломать людей, есть кому угрожать. Они уже поднаторели в этих вопросах. Вряд ли местечковые стихийные протесты смогут их остановить. Нужно что-то большее, — указал собеседник.

Ранее стало известно, что жители села в Тернопольской области на западе страны перекрыли въезд в свой населенный пункт. Как сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, они не пропустили в село машины с сотрудниками ТЦК и полиции.

Украина
ТЦК
мобилизация
ВС РФ
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый Майдан не за горами. Зеленского под дозой уничтожат по заказу США?
Дети таджиков изнасиловали девочку: почему полиция защищает мигрантов
В российском регионе работницу завода подстрелили из лука
«Великая чемпионка»: Веснина о возвращении 45-летней Винус Уильямс на корт
Политолог раскрыл, почему США возвращают ядерное оружие в Британию
Мотоциклист моментально погиб при столкновении с фурой в Башкортостане
«Нет места в ЕС»: в Европе ополчились на Зеленского из-за нового закона
В армию будут забирать круглый год? Как изменятся правила призыва
Стало известно, когда начнутся поставки серийных самолетов Ил-114
Путин разрешил использовать конфискат для одной цели
ФСБ начнут создавать собственные СИЗО
«Лучше, чем ничего»: Познер о статусе России на международных соревнованиях
Главреда Baza привезли в суд
Инфекционист назвала симптомы нового подвида коронавируса
В Татарстане упавшие в огромную яму автомобили попали на видео
Стало известно, что обидело украинских дипломатов на переговорах в Стамбуле
Политолог объяснил падение рейтинга Макрона
В Госдуме раскрыли истинную цель операции ВСУ в Курской области
На место переговоров в Стамбуле прибыла первая делегация
К чему снится убегать от кого-то? Расскажем все нюансы
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.