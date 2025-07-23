Стало известно, как удары по ТЦК могут повлиять на ход СВО

Стало известно, как удары по ТЦК могут повлиять на ход СВО Военэксперт Дандыкин: удары ВС РФ затрудняют работу украинских ТЦК

Удары российских войск по территориальным центрам комплектования (ТЦК) на Украине могут нарушить ход мобилизации в ВСУ, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин. Он пояснил, что в результате этих обстрелов уничтожается документация, с которой работают украинские военкомы.

Если одномоментно уничтожается объем данных, например, о только что отловленных людях, то это может затруднить работу ТЦК, — подчеркнул эксперт.

Дандыкин также обратил внимание на акции протеста против жестких методов работы ТЦК, которые в последнее время участились на Украине. По его мнению, пока такие демонстрации вряд ли способны пошатнуть власть Владимира Зеленского.

Учитывая методы работы и ТЦК, и СБУ, на Украине есть кому ломать людей, есть кому угрожать. Они уже поднаторели в этих вопросах. Вряд ли местечковые стихийные протесты смогут их остановить. Нужно что-то большее, — указал собеседник.

Ранее стало известно, что жители села в Тернопольской области на западе страны перекрыли въезд в свой населенный пункт. Как сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, они не пропустили в село машины с сотрудниками ТЦК и полиции.