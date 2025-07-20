Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 19:42

Жители украинского села дали отпор военкомам

Депутат Рады Дмитрук: жители украинского села перекрыли въезд сотрудникам ТЦК

Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press

Жители села в Тернопольской области на западе Украины перекрыли въезд в свой населенный пункт, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. Отмечается, что они не пропустили автомобили с сотрудниками военкомата и полиции.

В Тернопольской области сегодня прошел протест против полиции и ТЦК. Жители одного из сел просто не пустили машины в населенный пункт. Люди вышли на дорогу и перекрыли въезд, — написал Дмитрук.

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором сотрудники территориальных центров комплектования издеваются над молодыми людьми. На кадрах видно, как военком швыряет о землю парня со связанными за спиной руками. Где именно было сделано видео — неизвестно.

До этого житель города Хмельницкого на Украине ранил ножом сотрудника военкомата и полицейского, спасаясь от насильственной мобилизации. Перед этим его остановили для вручения повестки.

Тем временем Верховная рада Украины в 16-й раз одобрила продление военного положения и всеобщей мобилизации. По словам депутата Ярослава Железняка, за проголосовали 320 депутатов. Законопроекты вступят в силу с 7 августа и будут действовать до 5 ноября.

Украина
военкомы
ТЦК
мобилизация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Баку объяснили неучастие в заседании экономического совета СНГ в Москве
Новый фронт, старт битвы за Волчанск и Купянск: новости СВО вечером 20 июля
На Западе высмеяли стиль ведения войны Зеленским одной картинкой
Объявленный мертвым пенсионер «воскрес» через полчаса и задал один вопрос
В МВД раскрыли судьбу пытавшихся сжечь кошку детей
Экс-глава МИД Австрии взяла кота на богослужение
Мощный тропический шторм лишил россиян света и попал на видео
В конгрессе призвали допросить Харрис по делу о здоровье Байдена
Рианна поделилась фото с новорожденной дочерью
Российская компания ввела штраф за попытку пронести телефон на свои НПЗ
Страшная авария под Владимиром унесла жизни четырех человек
Стало известно, где и когда могут встретиться Трамп и Си Цзиньпин
«Воздушный армагеддон» для ВСУ, тайны самоубийства Старовойта: что дальше
Пострадавшую от пинка мужчины россиянку хейтят в Сети
Названы неочевидные ошибки в защите от мошенников
В Ингушетии квартира сгорела из-за самодельного удлинителя
Жители украинского села дали отпор военкомам
В Сети появились кадры из затопленного Воронежа
Задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда начали вводить в график
«Звезда родилась»: Киркоров о том, как выбирает артистов для продюсирования
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков
Общество

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.