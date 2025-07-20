Жители украинского села дали отпор военкомам

Жители села в Тернопольской области на западе Украины перекрыли въезд в свой населенный пункт, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. Отмечается, что они не пропустили автомобили с сотрудниками военкомата и полиции.

В Тернопольской области сегодня прошел протест против полиции и ТЦК. Жители одного из сел просто не пустили машины в населенный пункт. Люди вышли на дорогу и перекрыли въезд, — написал Дмитрук.

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором сотрудники территориальных центров комплектования издеваются над молодыми людьми. На кадрах видно, как военком швыряет о землю парня со связанными за спиной руками. Где именно было сделано видео — неизвестно.

До этого житель города Хмельницкого на Украине ранил ножом сотрудника военкомата и полицейского, спасаясь от насильственной мобилизации. Перед этим его остановили для вручения повестки.

Тем временем Верховная рада Украины в 16-й раз одобрила продление военного положения и всеобщей мобилизации. По словам депутата Ярослава Железняка, за проголосовали 320 депутатов. Законопроекты вступят в силу с 7 августа и будут действовать до 5 ноября.