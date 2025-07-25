«Достанем всех»: зверства ВСУ в Курской области, жертвы, расследование

Сотни мирных жителей погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область, рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Сколько всего погибших, кто помогал ВСУ атаковать Россию, сколько потеряла украинская армия?

Сколько мирных жителей Курской области убили ВСУ

Вооруженные силы Украины начали вторжение на территорию Курской области 6 августа 2024 года. В ходе вторжения ВСУ захватили город Суджу и другие населенные пункты. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Бои продолжалась 263 дня.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что Следственный комитет продолжает расследовать преступления, совершенные солдатами ВСУ в ходе нападения на Россию.

«В результате вторжения националистов вглубь Курской области в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних», — сообщил Бастрыкин.

Он привел общие данные по жертвам среди мирного населения: в результате обстрелов приграничных территорий России погибли 779 человек, в том числе 23 ребенка. Число раненых составило 3459 человек, среди них 202 несовершеннолетних.

Свежие данные по Курской области, которые приводит Бастрыкин, существенно выше тех, что были озвучены после освобождения региона. В апреле СК РФ насчитал более 190 погибших.

Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, который занимается сбором доказательств преступлений ВСУ, объяснил «Радио КП», что Бастрыкин приводит только данные по делам, которые находятся сейчас в расследовании, «и данные эти надо рассматривать с приставкой „как минимум“».

«Пока что далеко не все преступники, которые совершали преступления против мирных граждан, находятся у нас в плену или над ними ведутся действия. Есть заочные решения. Есть база данных по преступникам, которые совершают обстрелы мирных городов. <…> Достанем всех», — объявил Мирошник.

В поддержку словам Мирошника можно отнести некоторые результаты украинского вторжения: так, например, по итогам оккупации ВСУ села Русское Поречное никто не выжил. Об этом 5 июня сообщила глава Пореченского сельсовета Суджанского района Курской области Елена Жаданова.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Сколько наемников воевало за Украину во время СВО

Бастрыкин сообщил, что СК РФ продолжает возбуждать дела по фактам военных преступлений.

«По Курской области уже возбуждено 611 уголовных дел, которые включают в себя дела в отношении наемников, по фактам обстрелов и других различных категорий», — сказал он.

Расследования по 505 уголовным делам в отношении 650 лиц уже завершены, а более 600 человек осуждены.

К настоящему времени СК РФ установил данные свыше 3500 наемников из более чем 70 стран, которые принимали участие в боях на стороне ВСУ. Больше всего наемников — граждане США, Великобритании, Канады, Грузии и других государств. На текущий момент официальные обвинения предъявлены 965 наемникам, 721 человек объявлен в международный розыск, 282 арестованы заочно. В отношении 134 иностранцев уже вынесены приговоры.

Какие преступления совершали ВСУ в Курской области

Незадолго до полного освобождения Курской области был представлен доклад, в который вошли многочисленные свидетельства очевидцев преступлений ВСУ в Курской области. Жители Суджи рассказали, что убийства начались сразу же после вторжения ВСУ в Курскую область.

В докладе сообщается о многочисленных случаях преднамеренных убийств мужчин и женщин, стариков и детей; изнасилованиях и избиениях. Из показаний очевидцев следует, что ВСУ намеренно били по храмам, больницам и гражданской инфраструктуре. Грабеж в Курской области носил тотальный характер — оккупанты забирали все, вплоть до детских игрушек и ношеного женского белья.

Какие потери понесли ВСУ в ходе вторжения в Курскую область

26 апреля генерал Валерий Герасимов сообщил о полном освобождении Курской области от противника.

«Разгром ВСУ завершен», — объявил Герасимов, отметив роль военных из КНДР в уничтожении противника.

Днем ранее Минобороны РФ объявило официальные данные по потерям ВСУ в Курской области. ВСУ в ходе вторжения потеряли более 75 870 военнослужащих, 412 танков, более 300 боевых машин пехоты, более 300 БТР и более 2,2 тысячи боевых бронированных машин. ВС РФ уничтожили большое количество иностранной боевой техники, в том числе 15 реактивных систем залпового огня HIMARS и семь MLRS.

Президент Путин поздравил и поблагодарил личный состав ВС РФ.

«Авантюра киевского режима полностью провалилась», — подчеркнул он.

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