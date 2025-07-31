Названо имя нового руководителя издателя «Мира танков» в России

Новым руководителем игровой студии «Леста», издающей в России такие проекты, как «Мир танков» и «Мир кораблей», стал бывший генеральный директор VK Борис Добродеев, который сообщил об этом РБК. По его словам, компания планирует выполнять все обязательства перед игроками и участвовать в развитии игровой индустрии в стране.

Компания продолжает выполнять все свои обязательства перед игроками и партнерами и реализовывать стратегию, подтверждающую ее лидерский статус — то есть не только выпускать обновления к своим играм и готовиться к запуску новых проектов, но и активно участвовать в формировании всей игровой индустрии, — сказал новый руководитель «Лесты».

Ранее специалисты компании Valve обновили популярную игру Half-Life 2, выпустив патч, исправляющий ошибку, которая 18 лет мешала игрокам проходить сюжет. Уточняется, что после выхода дополнения Half-Life 2: Episode Two в игре появилась проблема с физикой поезда на одном из уровней, из-за которой прохождение было затруднительным. В новом патче студия решила эту ситуацию.