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31 июля 2025 в 13:26

Названо имя нового руководителя издателя «Мира танков» в России

Экс-гендиректор VK Добродеев возглавил «Лесту»

Борис Добродеев Борис Добродеев Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Новым руководителем игровой студии «Леста», издающей в России такие проекты, как «Мир танков» и «Мир кораблей», стал бывший генеральный директор VK Борис Добродеев, который сообщил об этом РБК. По его словам, компания планирует выполнять все обязательства перед игроками и участвовать в развитии игровой индустрии в стране.

Компания продолжает выполнять все свои обязательства перед игроками и партнерами и реализовывать стратегию, подтверждающую ее лидерский статус — то есть не только выпускать обновления к своим играм и готовиться к запуску новых проектов, но и активно участвовать в формировании всей игровой индустрии, — сказал новый руководитель «Лесты».

Ранее специалисты компании Valve обновили популярную игру Half-Life 2, выпустив патч, исправляющий ошибку, которая 18 лет мешала игрокам проходить сюжет. Уточняется, что после выхода дополнения Half-Life 2: Episode Two в игре появилась проблема с физикой поезда на одном из уровней, из-за которой прохождение было затруднительным. В новом патче студия решила эту ситуацию.

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