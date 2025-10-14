«Не доказательство»: экс-нардеп о лишении Труханова и Царева гражданства

Бывший нардеп Олег Царев и мэр Одессы Геннадий Труханов были лишены украинского гражданства незаконным путем, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, таким образом президент Украины Владимир Зеленский намерен взять под свой контроль бюджет и кадровые вопросы в Одессе.

С 2014 года в интернете гуляет информация, что Труханов имеет двойное гражданство, даже какие-то фотокопии показывали. Но, как юрист, могу сказать вам: это не доказательство. Наоборот, он вроде бы предоставил письма от российского консульства в Одессе, что у него нет двойного гражданства. Труханов, очевидно, будет обжаловать такое решение. Я не исключаю, что когда-нибудь он добьется правды либо на Украине, либо в Европейском суде по правам человека и скажет, что решение было незаконным, — подчеркнул Олейник.

По его словам, лишение гражданства Украины возможно в трех ситуациях, предусмотренных Конституцией. В качестве примера Олейник привел получение паспорта через трудовую миграцию или политическое убежище с последующим нарушением законов страны, а также добровольный отказ от гражданства. Кроме того, отметил экс-депутат Рады, статус гражданина страны нельзя отобрать, если оно было получено по праву рождения.

Зеленскому закон не писан. Он за эти сутки устроил шоу: его команда собрала подписи под петицией. Причем удивительно быстро, чувствуется рука организатора — им нужно было 25 тысяч подписей, а они за сутки собрали 26 тысяч с обращением к Зеленскому о лишении гражданства Труханова и приняли решение. Теперь ставится задача о формировании на территории Одессы военной администрации, которая уже ему подчинена. Такие администрации сформированы во всех областях и в одном городе — Киеве, потому что столица приравнивается к области. Теперь в Одессе хотят, чтобы она взяла под контроль бюджет и кадровые вопросы, — резюмировал Олейник.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что указ Зеленского о лишении гражданства Труханова и Царева не имеет юридической силы. По его словам, все распоряжения нынешнего украинского руководства не обладают легитимностью.