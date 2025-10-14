Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 17:04

«Не доказательство»: экс-нардеп о лишении Труханова и Царева гражданства

Экс-нардеп Олейник назвал незаконным лишение гражданства Труханова и Царева

Владимир Олейник Владимир Олейник Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Бывший нардеп Олег Царев и мэр Одессы Геннадий Труханов были лишены украинского гражданства незаконным путем, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, таким образом президент Украины Владимир Зеленский намерен взять под свой контроль бюджет и кадровые вопросы в Одессе.

С 2014 года в интернете гуляет информация, что Труханов имеет двойное гражданство, даже какие-то фотокопии показывали. Но, как юрист, могу сказать вам: это не доказательство. Наоборот, он вроде бы предоставил письма от российского консульства в Одессе, что у него нет двойного гражданства. Труханов, очевидно, будет обжаловать такое решение. Я не исключаю, что когда-нибудь он добьется правды либо на Украине, либо в Европейском суде по правам человека и скажет, что решение было незаконным, — подчеркнул Олейник.

По его словам, лишение гражданства Украины возможно в трех ситуациях, предусмотренных Конституцией. В качестве примера Олейник привел получение паспорта через трудовую миграцию или политическое убежище с последующим нарушением законов страны, а также добровольный отказ от гражданства. Кроме того, отметил экс-депутат Рады, статус гражданина страны нельзя отобрать, если оно было получено по праву рождения.

Зеленскому закон не писан. Он за эти сутки устроил шоу: его команда собрала подписи под петицией. Причем удивительно быстро, чувствуется рука организатора — им нужно было 25 тысяч подписей, а они за сутки собрали 26 тысяч с обращением к Зеленскому о лишении гражданства Труханова и приняли решение. Теперь ставится задача о формировании на территории Одессы военной администрации, которая уже ему подчинена. Такие администрации сформированы во всех областях и в одном городе — Киеве, потому что столица приравнивается к области. Теперь в Одессе хотят, чтобы она взяла под контроль бюджет и кадровые вопросы, — резюмировал Олейник.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что указ Зеленского о лишении гражданства Труханова и Царева не имеет юридической силы. По его словам, все распоряжения нынешнего украинского руководства не обладают легитимностью.

Украина
Одесса
Владимир Зеленский
Геннадий Труханов
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
