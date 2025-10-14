Компания российского фигуриста «влетела» на 125 млн рублей С компании фигуриста Сихарулидзе хотят взыскать 125 млн рублей через суд

С компании президента Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе хотят взыскать 125 млн рублей, пишут «Страсти». По данным источника, спортсмен владеет 60% ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕРСИС». Организация реализует проекты для нужд нефтегазового и энергетического комплексов.

Данные картотеки арбитражных судов подтверждают, что в отношении компании регулярно поступают исковые заявления от подрядчиков. Так, за минувшие девять месяцев 2025 года «ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС» стал ответчиком по 14 искам.

Сейчас активными остаются три дела, в рамках одного из которых с бизнеса требуют взыскать 41,4 млн рублей. Истцом выступает компания, выполняющая капремонт и техобслуживание. По двум другим заявлениям идут апелляционные заседания. Сумма этих исков составляет 84 млн рублей. Сам фигурист ситуацию пока не комментировал.

