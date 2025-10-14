Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 17:39

Компания российского фигуриста «влетела» на 125 млн рублей

С компании фигуриста Сихарулидзе хотят взыскать 125 млн рублей через суд

Антон Сихарулидзе Антон Сихарулидзе Фото: Александр Вильф/РИА Новости

С компании президента Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе хотят взыскать 125 млн рублей, пишут «Страсти». По данным источника, спортсмен владеет 60% ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕРСИС». Организация реализует проекты для нужд нефтегазового и энергетического комплексов.

Данные картотеки арбитражных судов подтверждают, что в отношении компании регулярно поступают исковые заявления от подрядчиков. Так, за минувшие девять месяцев 2025 года «ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС» стал ответчиком по 14 искам.

Сейчас активными остаются три дела, в рамках одного из которых с бизнеса требуют взыскать 41,4 млн рублей. Истцом выступает компания, выполняющая капремонт и техобслуживание. По двум другим заявлениям идут апелляционные заседания. Сумма этих исков составляет 84 млн рублей. Сам фигурист ситуацию пока не комментировал.

фигуристы
компании
суды
взыскания
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

