23 сентября 2025 в 10:39

«Цели выбирал я»: задержанный ФСБ россиянин рассказал, как готовил диверсии

ФСБ: задержанные в Самарской области отец и сын сами выбирали цели для диверсий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из задержанных в Самарской области по подозрению в организации диверсий россиян признался, что самостоятельно выбирал цели для подрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ. Он госпитализирован с ножевым ранением. Его отец признался, что оказывал содействие в подготовке и осуществлении диверсионной деятельности.

В конечном итоге цели всегда выбирал я по приоритету того, чтобы они были связаны с логистикой, нефтегазовым сектором, железной дорогой, — заявил молодой человек.

Ранее в Самарской области задержали двоих местных жителей — отец 1970 года рождения и его сын 1992 года рождения. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, они подозреваются в организации диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, совершавшихся с 2023 года. Задержание произошло в момент подготовки подрыва железнодорожного моста через реку Самару.

До этого в Калининграде возбудили уголовное дело о государственной измене против жителя Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, мужчина систематически переводил денежные средства организациям, финансирующим Вооруженные силы Украины.

ФСБ
диверсии
Самарская область
задержания
