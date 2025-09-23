«Цели выбирал я»: задержанный ФСБ россиянин рассказал, как готовил диверсии ФСБ: задержанные в Самарской области отец и сын сами выбирали цели для диверсий

Один из задержанных в Самарской области по подозрению в организации диверсий россиян признался, что самостоятельно выбирал цели для подрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ. Он госпитализирован с ножевым ранением. Его отец признался, что оказывал содействие в подготовке и осуществлении диверсионной деятельности.

В конечном итоге цели всегда выбирал я по приоритету того, чтобы они были связаны с логистикой, нефтегазовым сектором, железной дорогой, — заявил молодой человек.

Ранее в Самарской области задержали двоих местных жителей — отец 1970 года рождения и его сын 1992 года рождения. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, они подозреваются в организации диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, совершавшихся с 2023 года. Задержание произошло в момент подготовки подрыва железнодорожного моста через реку Самару.

До этого в Калининграде возбудили уголовное дело о государственной измене против жителя Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, мужчина систематически переводил денежные средства организациям, финансирующим Вооруженные силы Украины.