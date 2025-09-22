В Петербурге юрист попытался отобрать квартиру у клиентки

Юрист из Санкт-Петербурга незаконно завладел квартирой стоимостью больше 8 млн рублей, которая принадлежала его клиентке, сообщает Neva.today. Теперь его ждет суд.

Следствие выяснило, что в апреле 2021 года злоумышленник узнал о наличии квартиры у его клиентки. Мужчина вместе с родственником подготовил документы на продажу недвижимости, подписал их от имени женщины и подал в органы для оформления перехода права собственности. На данный момент петербурженке вернули жилье.

В начале сентября Мосгорсуд признал законным решение Хамовнического районного суда Москвы о возвращении певице Ларисе Долиной квартиры, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников. Иск был удовлетворен в полном объеме, а право собственности ответчицы аннулировано.