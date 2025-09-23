«Не от Санду»: военэксперт об инициаторах операции ВСУ в Приднестровье Военэксперт Дандыкин: решение о вторжении ВСУ в Приднестровье зависит от ЕС

Решение о возможном вторжении Вооруженных сил Украины в Приднестровье зависит не от молдавских властей, а от стран Европейского союза, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, в регионе сохраняется сложная и тревожная обстановка.

Вторжение ВСУ в Приднестровье зависит даже не от решения президента Молдавии Майи Санду, там действует фактор Румынии и Европы. Ситуация очень непростая и тревожная, потому что Приднестровье изолировано от нас Одесской и Николаевской областями. Людям достаточно непросто. Там находятся наши миротворцы, наш батальон, который охраняет склады с боеприпасами — это достаточно серьезно, — пояснил Дандыкин.

Он также отметил, что в Приднестровье проживают десятки тысяч граждан России. По словам военэксперта, любая попытка силового сценария будет иметь для украинской армии серьезные последствия.

Если ВСУ полезут в Приднестровье, это будет уже другая ситуация. Там находятся десятки тысяч наших граждан. Это похоже на то, что случилось при нападении на российских миротворцев в Южной Осетии. Поэтому попытки сосредоточения войск — там уже есть какие-то натовские ребята — связаны с их интересами в очередном плацдарме в Одессе, Приднестровье и Молдавии. Если что-то случится, исходя из сложности ситуации, есть всяческие способы российского воздействия. Думаю, это будет не просто прогулка, — резюмировал Дандыкин.

Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что командование НАТО планирует использовать размещение войск на Украине для устрашения Приднестровья в рамках операции по возможной оккупации Молдавии. По данным спецслужбы, контингент Альянса будет размещен под Одессой.

Представитель МИД РФ Мария Захарова до этого заявила, что русофобские заявления Санду перед выборами отражают курс на уничтожение демократии, свободы и прав человека. Так дипломат прокомментировала недавние обвинения политика в адрес России о якобы вмешательстве в выборы через священников РПЦ и интернет-боты.