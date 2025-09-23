Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 13:52

«Не от Санду»: военэксперт об инициаторах операции ВСУ в Приднестровье

Военэксперт Дандыкин: решение о вторжении ВСУ в Приднестровье зависит от ЕС

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Решение о возможном вторжении Вооруженных сил Украины в Приднестровье зависит не от молдавских властей, а от стран Европейского союза, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, в регионе сохраняется сложная и тревожная обстановка.

Вторжение ВСУ в Приднестровье зависит даже не от решения президента Молдавии Майи Санду, там действует фактор Румынии и Европы. Ситуация очень непростая и тревожная, потому что Приднестровье изолировано от нас Одесской и Николаевской областями. Людям достаточно непросто. Там находятся наши миротворцы, наш батальон, который охраняет склады с боеприпасами — это достаточно серьезно, — пояснил Дандыкин.

Он также отметил, что в Приднестровье проживают десятки тысяч граждан России. По словам военэксперта, любая попытка силового сценария будет иметь для украинской армии серьезные последствия.

Если ВСУ полезут в Приднестровье, это будет уже другая ситуация. Там находятся десятки тысяч наших граждан. Это похоже на то, что случилось при нападении на российских миротворцев в Южной Осетии. Поэтому попытки сосредоточения войск — там уже есть какие-то натовские ребята — связаны с их интересами в очередном плацдарме в Одессе, Приднестровье и Молдавии. Если что-то случится, исходя из сложности ситуации, есть всяческие способы российского воздействия. Думаю, это будет не просто прогулка, — резюмировал Дандыкин.

Ранее в Службе внешней разведки России сообщили, что командование НАТО планирует использовать размещение войск на Украине для устрашения Приднестровья в рамках операции по возможной оккупации Молдавии. По данным спецслужбы, контингент Альянса будет размещен под Одессой.

Представитель МИД РФ Мария Захарова до этого заявила, что русофобские заявления Санду перед выборами отражают курс на уничтожение демократии, свободы и прав человека. Так дипломат прокомментировала недавние обвинения политика в адрес России о якобы вмешательстве в выборы через священников РПЦ и интернет-боты.

Майя Санду
Приднестровье
Евросоюз
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Может потроллить»: депутат ответил Молдавии на запрет комедии Гайдая
«Ни пяди»: в Афганистане резко ответили Трампу по поводу базы Баграм
Калужские власти высказались о скандале в местной школе из-за хиджабов
В Госдуме поддержали идею приравнять стариков к детям в одном вопросе
Разрыв цен на аренду жилья в Москве достиг рекордных 130 раз
Жители Новой Москвы засняли последствия падения обломков БПЛА
Бородин раскрыл, почему Молдавия запретила фильм Гайдая
Путину доложили о сложной ситуации в российском регионе
Путин обратил внимание на жаркую погоду в этом году
Сколько стоит построить склад, офис или ТЦ в разных регионах России
«Угрозы не было»: Рютте высказался о ситуации с российскими истребителями
В НАТО пригрозили решительным ответом на нарушения воздушных границ
Взрыв прогремел на северо-западе Москвы на фоне атак БПЛА
Киев запустил по российским регионам свыше 50 дронов посреди дня
Диетолог назвала неочевидный продукт для здоровья нервной системы
Как мариновать опята на зиму: секреты приготовления и полезные советы
«Чтобы были на плаву»: военэксперт о целях отправки ВСУ за границу
Пожилая американка палкой обезглавила «Трампа» и попала на видео
Зеленский раскритиковал «Слугу народа» за провал пиара Украины на Западе
Ученые нашли доказательства «дружбы», которая длится уже 24 миллиона лет
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.