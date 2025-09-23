На Украине считают, что ВСУ обнищают в 2026 году Депутат Пидласа допустила нехватку средств на содержание ВСУ в 2026 году

Украине может не хватить средств на содержание армии в 2026 году, заявила депутат Верховной рады Роксолана Пидласа в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, Киев рассчитывает на помощь со стороны Евросоюза.

Непокрытая потребность во внешней помощи — это деньги, которые нужно найти, — пока касается только 2026 года и составляет $18,1 млрд (1,5 трлн рублей. — NEWS.ru), — подчеркнула парламентарий.

Пидласа отметила, что прежде чем увеличить расходы на оборону, Украине необходимо договориться с ЕС об использовании средств ERA loans (средства от доходов, полученных с замороженных российских активов). Она утверждает, что если такие договоренности будут достигнуты, потребность удастся покрыть, так как часть средств уже согласована и поступит в этом году.

Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос украинского журналиста о сроках поставки ЗРК Patriot, заявил о тяжелом положении Украины и выразил сожаление по поводу начала конфликта, отметив, что «этого никогда не должно было случиться». При этом он подчеркнул готовность приложить усилия для его прекращения, тогда как вопросы военной поддержки Киева продолжают обсуждаться в Вашингтоне.