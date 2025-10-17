Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 09:53

«Начали сильно»: в Верховной раде высмеяли визит Зеленского в США

Скромная церемония встречи Зеленского в США рассмешила депутата Рады Дмитрука

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский депутат Артем Дмитрук раскритиковал в своем Telegram-канале визит президента страны Владимира Зеленского в Соединенные Штаты для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Парламентарий с иронией отозвался о процедуре встречи главы государства, отметив скромный характер официальной церемонии.

Зеленского в США встречают [глава офиса президента Андрей] Ермак и экипаж самолета, на котором он прилетел. Ну начали «сильно», — высказался парламентарий.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп проведет встречу с главой Украины в Вашингтоне 17 октября в 20:00 по московскому времени. Согласно официальному графику американского лидера, переговоры в формате закрытого обеденного приема продлятся два часа, после чего Трамп отправится во Флориду.

Кроме того, Ермак заявил, что Зеленский в ходе предстоящей встречи с американским лидером планирует обсудить вопросы военных поставок. По его словам, Киев намерен добиться возможности приобретения любых видов вооружения США без каких-либо ограничений.

Верховная рада
Украина
США
Владимир Зеленский
