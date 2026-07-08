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08 июля 2026 в 05:00

«Искал ее два месяца»: секреты семейных пар, проживших вместе более 40 лет

Бочковы Виктор и Валентина Бочковы Виктор и Валентина Фото: Пресс-служба Департамента труда и соцзащиты населения Москвы
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8 июля в России отмечается День любви, семьи и верности. Праздник приурочен к памяти святых Петра и Февронии — покровителей брака, чья верность друг другу является примером для подражания. NEWS.ru поговорил с парами, которые прожили вместе несколько десятилетий, и узнал, как сохранить любовь на долгие годы.

Супруги Харитоновы: «Cемья — это работа»

Супруги Харитоновы живут вместе уже 46 лет, они познакомились в 1980 году. В то время Александр был врачом-интерном в Коломенской больнице, а Наталья оканчивала медицинский институт в Рязани. 31 декабря они отмечали Новый год в общежитии вместе с одногруппниками.

«Александр Сергеевич приехал к своим друзьям. До этого мы ни разу не встречались! 1 января случайно столкнулись на лестнице», — вспоминает Наталья.

Александр впервые увидел будущую супругу в тот момент, когда она шла с подругой.

«Познакомились, пообщались, погуляли, и она мне запала в в душу. Затем я ее искал два месяца. Часто приезжал из Коломны, а потом мы встретились в общежитии 2 марта», — рассказал он.

Харитоновы поженились 8 мая. Они говорят, что совершенно разные по темпераменту. Александр — энергичный и подвижный спортсмен. Наталья любит почитать, посидеть в тишине.

Сейчас Александр работает психотерапевтом, а у Натальи 30 лет стажа в акушерстве и гинекологии. Их старшему сыну в этом году исполнится 45 лет, младшему — 43. Оба тоже врачи: один — психиатр, второй — стоматолог. У Харитоновых три внучки и внук.

Александр и Наталья Харитоновы Александр и Наталья Харитоновы Фото: Сергей Дружинин

«Главный секрет семейного счастья заключается в том, что у второй половинки не должно быть вредных привычек. Я сказал старшей внучке: „Если твой парень ради тебя не бросит курить, то это не твой человек, какой бы он ни был“», — утверждает Александр.

По словам Натальи, главный секрет отношений — любить и понимать друг друга. Это работа двух людей.

«Нас спрашивают: „Не мешает ли вам то, что у вас семья врачей?“ Нет, нам это помогает», — добавляет она.

Супруги Бочковы: «Нужно любить друг друга»

Супруги Бочковы живут вместе более 50 лет.

«Самое главное в браке — это взаимопонимание, терпение, уважение и умение переживать конфликты», — говорят влюбленные корреспонденту NEWS.ru.

Валентина и Виктор познакомились в 1974 году. В то время 27-летняя Валя работала учительницей французского языка. Однажды на свадьбе родственников она заметила мужчину чуть постарше, которого пригласили играть для гостей на баяне.

«Я сидела на диване, он подсел рядом, и мы разговорились», — вспоминает она.

1 декабря 1974 года Виктор пригласил ее на первое свидание в районе метро «Таганская». Затем они постоянно перезванивались. У себя дома молодой человек сделал усилители звука, пригласил любимую в гости и включил ей музыку французских композиторов.

Бочковы рассказывают, что поженились в 1975 году. Через год у них родилась дочь Лена. Сначала они жили вместе с родителями, потом получили квартиру. У Бочковых очень творческая семья. Ранее Виктор помогал любимой проводить в школе концерты для детей и праздники для учителей.

Бочков Виктор Александрович и Бочкова Валентина Дмитриевна Бочков Виктор Александрович и Бочкова Валентина Дмитриевна Фото: Пресс-служба Департамента труда и соцзащиты населения Москвы

«В семейной жизни очень важны совместные интересы. Муж всегда помогал мне и поддерживал, гулял с дочкой и читал стихи», — отмечает Валентина. По ее словам, творческое начало передалось дочери, которая стала писать стихи.

Супруги — активные участники проекта «Московское долголетие», где Елена читает собственные произведения. По словам Виктора, главное в семье — терпение.

«Глава семьи должен обеспечивать материальный достаток. Невозможно прожить без конфликтов. Например, если жена хочет поспать, то муж может посмотреть телевизор на кухне. Надо уметь уступать. Самый главный секрет — нужно любить друг друга», — заявил он.

Супруги Есины: «Семья — это спорт»

Супруги Есины живут вместе уже 40 лет.

«Все беды от безделья! Как вы думаете, почему сельские семьи такие дружные? Там некогда скучать, у нас есть общее дело! Все время нужно быть в одной упряжке. У городских жителей намного больше проблем. Труд сплачивает», — говорят супруги.

Юрий и Ольга познакомились во время учебы в Рязанском сельскохозяйственном институте (ныне — Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева. — NEWS.ru) в 1986 году. Затем они вернулись в Коломну, родной город Ольги, и устроились на работу в совхоз «Сергеевский».

«Мы никогда не скучали. Растили двух сыновей-спортсменов. Болели за них, всегда ездили на их соревнования. Мы очень довольны жизнью, нам повезло», — утверждают супруги.

Ольга и Юрий Есины Ольга и Юрий Есины Фото: Сергей Дружинин

Один из сыновей Есиных — участник Олимпиад в Ванкувере (2010) и Сочи (2014), знаменитый конькобежец Алексей Есин. Старшая внучка — кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, младшая — по скалолазанию, а внук увлекается футболом.

«Нужно всегда уметь выслушать свою вторую половинку, уступить и поддержать в трудную минуту», — считает Юрий.

По словам Ольги, самое главное — всегда действовать плечом к плечу.

«Жизнь продолжается, мы будем ждать правнуков», — добавляет она.

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