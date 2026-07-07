Стало известно, что будет с главным аэропортом Бишкека после ЧП на полосе

Стало известно, что будет с главным аэропортом Бишкека после ЧП на полосе Аэропорт Бишкека решили закрыть до 8 июля после ЧП на полосе

Аэропорт Бишкека будет закрыт до 8 июля в связи с чрезвычайным происшествием на взлетно-посадочной полосе, сообщил представитель ОАО «Аэропорты Кыргызстана» в беседе с ТАСС. По его словам, воздушная гавань киргизской столицы прекращает прием и отправку судов вплоть до 06:00 мск. В связи с этим график вылетов и прибытий всех рейсов будет пересмотрен и скорректирован с учетом вынужденного простоя.

Аэропорт закрываем до 6 утра (03:00 мск) 8 июля, — заявил собеседник.

Ранее ОАО «Аэропорты Кыргызстана» сообщило, что самолет авиакомпании TezJet совершил аварийную посадку в аэропорту Манас в Бишкеке. Во время взлета у воздушного судна сломалось одно из задних шасси. В результате происшествия некоторые пассажиры получили незначительные ушибы, порезы и другие легкие травмы.

Также появились кадры аварии самолета в аэропорту Бишкека. На них было видно, что у воздушного судна отвалился хвост, а в какой-то момент люди начали выбираться через разбитые иллюминаторы. По надувным трапам эвакуировали 181 пассажира внутреннего рейса.