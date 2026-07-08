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08 июля 2026 в 11:00

Мессенджер МАКС запустил сервис для влюбленных

Новый бот в МАКСе позволит отправить в будущее сообщение с признанием в любви

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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С помощью нового бота в МАКСе пользователи смогут отправить послание в будущее с признанием в любви, заявили NEWS.ru в пресс-службе мессенджера. По словам представителей платформы, сообщение можно отложить на срок от одного месяца до года.

С помощью сервиса «Нам, с любовью» пользователи МАКСа могут записать видеообращение с пожеланием или признанием в любви и отправить его в будущее — себе или второй половинке. Проект запущен в рамках III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» в Национальном центре «Россия». Записать послание в будущее могут все пользователи мессенджера. Для этого необходимо перейти в чат-бот «Нам, с любовью», нажать на кнопку «Записать сообщение», снять видео и отправить. Затем понадобится выбрать время, когда послание вернется: от одного месяца до года. В назначенное время половинка получит видео с посланием в чат-боте, — поделились представители платформы.

Ранее стало известно, что партнеры мессенджера МАКС смогут использовать новое мини-приложение для продвижения бренда. Это нововведение поможет предпринимателям упростить и автоматизировать взаимодействие с клиентами.

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