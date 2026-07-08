Ле Пен начала готовиться к борьбе за кресло президента Progres: Ле Пен начала свою предвыборную кампанию

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» в парламенте Марин Ле Пен развернула свою предвыборную кампанию, получив на это одобрение апелляционного суда, который подтвердил ее право выдвигаться на высший пост, сообщает издание Progres. Накануне политик объявила о намерении участвовать в президентских выборах Франции, которые назначены на 2027 год.

Лидер фракции «Национального объединения» начинает в среду свою кампанию, — сказано в публикации.

Она также подчеркнула, что в самые кратчайшие сроки приступит к агитационной работе вместе с главой партии Жорданом Барделла. Первым этапом этого совместного турне станет посещение департамента Сарта, находящегося на северо-западе Франции, куда они направятся в ходе своей первой поездки в рамках избирательной кампании.

Ранее суд признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента. При этом у главного оппозиционера Франции сохранилось право участвовать в президентских выборах 2027 года. Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы, два из которых были условными. Один год Ле Пен должна будет носить электронный браслет.