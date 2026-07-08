Объявленный мертвым ребенок «ожил» в морге ABC 15: живого ребенка по ошибке объявили мертвым в США

Полуторагодовалого ребенка нашли живым в морге американского штата Аризона, сообщает ABC 15. Отмечается, что виной всему стала врачебная ошибка.

Ребенка экстренно доставили в медицинский центр после того, как он чуть не захлебнулся в бассейне. В больнице врач Ариан Туси объявил его мертвым, хотя медсестра смогла прощупать его пульс. Один из полицейских слышал дыхание ребенка и сказал об этом Туси, но тот высокомерно отмахнулся от его слов.

Ранее жительница Москвы обвинила сотрудников столичного центра репродукции в потере ребенка из-за халатности и выдачи лекарства с истекшим сроком годности. На процедуры женщина потратила около 370 тыс. рублей.

До этого молодой житель Тюмени лишился детородного органа из-за врачебной ошибки, сообщает юрист Роман Матвеев. По его словам, медики Областной клинической больницы № 2 не смогли вовремя распознать опасный диагноз и отправили пациента домой.

Также сообщалось, что в сердце москвича поселилась колония бактерий после установки зубного импланта. По словам врачей, микроорганизмы буквально «прогрызли» дыру в органе.