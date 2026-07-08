Нарезала, скрутила — и никаких проблем: сырные кабачки — гарнир под любое мясо

Сырные кабачки — это идеальный гарнир к любому мясу, птице или рыбе. Тонкие слайсы кабачков, свернутые в трубочки, запекаются со специями, зеленью и сыром, создавая аппетитную золотистую корочку.

Для приготовления понадобится: 2 кабачка, 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, зелень (укроп, петрушка), растительное масло.

Кабачки нарежьте тонкими слайсами (вдоль, с помощью овощечистки или ножа). Посолите, оставьте на 10 минут, затем промокните бумажным полотенцем. Сверните каждый слайс в трубочку и плотно уложите в форму для запекания. Посыпьте специями и рубленой зеленью. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 20 минут. Затем посыпьте тертым сыром и запекайте еще 5–7 минут до румяной корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить кабачки по этому рецепту и дала совет: для большей сочности перед запеканием полейте блюдо томатным соусом или сливками.

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