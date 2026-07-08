Духовка отдыхает — я варю торт в кастрюле: клубничный, нежный, на вкус 10 из 10

Духовка отдыхает — я варю торт в кастрюле: клубничный, нежный, на вкус 10 из 10

Беру молоко, манку, желтки и клубнику — варю кремовую основу, заливаю в форму, сверху покрываю ягодной заливкой и отправляю в холодильник. Получается обалденная вкуснятина: торт нежный, кремовый, с ярким клубничным вкусом и легкой кислинкой, а текстура напоминает панакоту или мягкий мусс.

Идеально в жару, к чаю или как десерт для всей семьи. Этот рецепт выручает, когда хочется сладкого, а духовку включать не хочется.

Для приготовления вам понадобится: для основы — 900 мл молока, 2 ст. ложки сметаны, 2 ст. ложки кукурузного крахмала, 2 ст. ложки манной крупы, 50 г сахара, 2 желтка, 50–60 г сливочного масла, 1 ч. ложка лимонной цедры; для заливки — 350 г клубники, 3 ст. ложки сахара, 2 ч. ложки кукурузного крахмала. Клубнику измельчите в пюре, смешайте с сахаром и крахмалом, проварите до загустения. Для основы смешайте желтки, сахар, крахмал, сметану и часть молока, влейте остальное молоко, варите до загустения, добавьте манку, варите 5 минут, введите масло и цедру. Вылейте в форму, сверху — ягодную заливку. Охладите 3–4 часа.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот торт — даже те, кто не любит манную выпечку, просили добавки! Текстура нежная, клубничная заливка — идеальное летнее дополнение. Кстати, вместо клубники можно взять малину или смородину.