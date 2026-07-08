Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 13:35

Духовка отдыхает — я варю торт в кастрюле: клубничный, нежный, на вкус 10 из 10

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру молоко, манку, желтки и клубнику — варю кремовую основу, заливаю в форму, сверху покрываю ягодной заливкой и отправляю в холодильник. Получается обалденная вкуснятина: торт нежный, кремовый, с ярким клубничным вкусом и легкой кислинкой, а текстура напоминает панакоту или мягкий мусс.

Идеально в жару, к чаю или как десерт для всей семьи. Этот рецепт выручает, когда хочется сладкого, а духовку включать не хочется.

Для приготовления вам понадобится: для основы — 900 мл молока, 2 ст. ложки сметаны, 2 ст. ложки кукурузного крахмала, 2 ст. ложки манной крупы, 50 г сахара, 2 желтка, 50–60 г сливочного масла, 1 ч. ложка лимонной цедры; для заливки — 350 г клубники, 3 ст. ложки сахара, 2 ч. ложки кукурузного крахмала. Клубнику измельчите в пюре, смешайте с сахаром и крахмалом, проварите до загустения. Для основы смешайте желтки, сахар, крахмал, сметану и часть молока, влейте остальное молоко, варите до загустения, добавьте манку, варите 5 минут, введите масло и цедру. Вылейте в форму, сверху — ягодную заливку. Охладите 3–4 часа.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот торт — даже те, кто не любит манную выпечку, просили добавки! Текстура нежная, клубничная заливка — идеальное летнее дополнение. Кстати, вместо клубники можно взять малину или смородину.

Проверено редакцией
Читайте также
Клубника, сливки и сгущенка — через 6 часов на столе мороженое, которое тает во рту и пахнет летом
Общество
Клубника, сливки и сгущенка — через 6 часов на столе мороженое, которое тает во рту и пахнет летом
Спасаем ягоды: проверенный способ защитить клубнику от вредителей в июле
Семья и жизнь
Спасаем ягоды: проверенный способ защитить клубнику от вредителей в июле
Перестала возиться с медовиком — пеку «Молочную девочку» на сгущенке: коржи всегда удаются, а крем — тающий
Общество
Перестала возиться с медовиком — пеку «Молочную девочку» на сгущенке: коржи всегда удаются, а крем — тающий
Все о лисичках: когда и где собирать, как готовить и замораживать на зиму
Семья и жизнь
Все о лисичках: когда и где собирать, как готовить и замораживать на зиму
Три слоя шоколада и ягод: этот торт я пеку только по особым поводам
Общество
Три слоя шоколада и ягод: этот торт я пеку только по особым поводам
клубника
рецепты
торты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Блогер Лерчек показала своих родных в День семьи, любви и верности
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Боец ВС России проявил смекалку при захвате опорного пункта
Лантратова рассказала о признании нарушений Украины правозащитниками
Глава Румынии усомнился в одном решении Трампа
В Госдуме предупредили о новой мошеннической схеме с самозапретами
ВС России ударили «Геранями» по ж/д технике ВСУ в Запорожской области
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.