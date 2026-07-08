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08 июля 2026 в 06:20

Три слоя шоколада и ягод: этот торт я пеку только по особым поводам

Фото: D-NEWS.ru
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Думаешь, муссовый торт — это сложно? На самом деле, главное — подготовить все миски и заранее замочить желатин. А дальше процесс затягивает.

Ингредиенты

Для бисквита: шоколад темный 60% — 15 г, масло сливочное — 30 г, яйцо — 1 шт., сахар — 40 г, мука пшеничная — 25 г, мука миндальная — 15 г, какао-порошок — 1 ч. л., разрыхлитель — 0,25 ч. л.;

для желатиновой массы: желатин — 15 г, вода — 75 мл;

для шоколадного мусса: сливки 33% — 150 мл, шоколад молочный — 70 г;

для малинового мусса: малина — 200 г, сахар — 40 г, лимонный сок — 1 ч. л., белок яйца — 25 г, сливки 33% — 100 г;

для мусса из белого шоколада: шоколад белый — 70 г, сливки 33% — 150 мл;

для подачи: черешня, малина, клубника, шоколадная стружка — по вкусу.

Как готовлю

Первым делом заливаю желатин холодной водой, перемешиваю и прячу в холодильник набухать. Сразу включаю духовку на 175 °C и пеку шоколадный бисквит — это самый быстрый этап. Тем временем готовлю три мусса: сначала шоколадный на молочном шоколаде, потом малиновый с яйцом и лимоном, потом белый на сливках. Самое сложное — не устроить хаос: каждый мусс нужно слегка остудить и аккуратно смешать со взбитыми сливками. Собираю торт в кольце 20 см: на дно бисквит, сверху по очереди заливаю муссы и отправляю в холодильник минимум на 10 часов. Перед подачей украшаю свежими ягодами и шоколадной стружкой — разрез получается как картинка.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

В разрезе получилось шикарно: три цвета, ягодный слой просвечивает, а малина сверкает как драгоценность. Рекомендую подавать с чашкой черного кофе — контраст вкусов просто бомба.

Проверено редакцией
Общество
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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