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08 июля 2026 в 07:00

Работодателям перечислили нюансы найма людей с инвалидностью

РООИ «Радость»: сотрудники с инвалидностью нуждаются в постоянном курировании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сотрудники с инвалидностью нуждаются в постоянном курировании после трудоустройства, заявил NEWS.ru президент РООИ «Радость», эксперт по сопровождаемому трудоустройству Игорь Ананьев. По его словам, в противном случае соискатели с ментальными особенностями могут сталкиваться с нервными срывами и сезонными обострениями.

Большой ошибкой компаний становится остановка сопровождения человека с инвалидностью после трудоустройства. Проблемы могут возникнуть не сразу, а через месяц или год: нервные срывы, сезонные обострения, когда требуется медикаментозное вмешательство, смена наставника, с которым человек привык работать, и новый сотрудник не может выстроить коммуникацию. При этом не все работодатели адаптируют процесс найма под людей с особенностями ментального развития. В этом случае стандартные тесты не работают — для соискателя они просто непонятны и он отвечает наобум, — пояснил Ананьев.

Он подчеркнул, что при найме лиц с ограниченными возможностями более продуктивным является обучение в рабочих условиях. По словам эксперта, это даст соискателю возможность выполнять реальные задачи, а специалист сможет помочь ему развивать навыки непосредственно в процессе труда.

Многие компании сталкиваются с финансовыми ограничениями: у них и так хватает экономических проблем. Но здесь есть два пути. Если бюджет позволяет — используйте альтернативное квотирование. Если же возможности ограничены — обратитесь в некоммерческие организации, оказывающие поддержку людям с ограниченными возможностями здоровья в вопросах трудоустройства. Они могут бесплатно подготовить сотрудника, который будет реально работать и приносить добавленную стоимость без дополнительной финансовой нагрузки для компании, — заключил Ананьев.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил расширить квоты для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. По его словам, соответствующий законопроект уже представлен на рассмотрение.

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