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08 июля 2026 в 08:03

Песков раскрыл совершенно новые детали разговора Путина и Трампа

Песков: Путин не выдвигал Трампу инициатив по ядерным материалам Ирана

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом лидер России Владимир Путин не выдвигал новых предложений относительно судьбы иранских ядерных материалов, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По данным Кремля, в ходе этой беседы Путин подтвердил готовность РФ оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации ситуации вокруг Ирана.

Нет, какие-то новые элементы не затрагивали, — указал Песков.

Ранее заместитель главы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади заявил, что американская атака на Иран нарушила положения первого и второго пунктов Исламабадского меморандума о взаимопонимании. Дипломат добавил, что Вашингтон в течение трех недель неоднократно нарушал условия этого меморандума.

Кроме того, Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные завершили новую серию наступательных ударов по Ирану. В ведомстве уточнили, что атакам подверглись более 80 целей.

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