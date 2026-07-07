Вместо косточки — кубик сахара: эти австрийские клецки-абрикоски взорвут мозг

Внутри каждого шарика — кисло-сладкий сюрприз. Даю слово: после первой же порции вы побежите за добавкой.

Ингредиенты

Картофель — 800 г, мука пшеничная — 75 г, манная крупа — 75 г, масло сливочное — 40 г, яйцо куриное — 1 шт., мускатный орех молотый — по вкусу, соль — по вкусу, абрикос — 12 шт., сахар-рафинад — 12 шт., сухари панировочные — 100 г, сахар-песок — 2 ст. л., масло сливочное — 3 ст. л., корица молотая — 0,5 ч. л., сахарная пудра — по вкусу.

Как готовлю

Сначала варю картофель до мягкости, толку в пюре без комочков. В горячее пюре кидаю масло, яйцо, мускатный орех, муку и манку — мешу тесто, пока не перестанет липнуть к рукам. Самое сложное — это аккуратно размять лепешку, в центр положить абрикос с кубиком сахара вместо косточки и плотно залепить края, чтобы не развалилось при варке.

Тем временем кипячу подсоленную воду и варю клецки 7–8 минут. Готовые шарики обваливаю в панировке, обжаренной на сливочном масле с сахаром и корицей. Подаю горячими, присыпав сахарной пудрой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Тесто получилось упругим, не разварилось, а абрикосы сохранили форму и дали сок, который смешался с сахаром, — получился натуральный сироп. Совет: берите только твердые абрикосы, иначе кнедли развалятся. И обязательно остудите минуту-другую, чтобы не обжечься.