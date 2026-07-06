Беру лаваш, творожный сыр и курицу: ПП-пирожки без теста — сытный перекус, который не навредит фигуре

Беру лаваш, творожный сыр и курицу: ПП-пирожки без теста — сытный перекус, который не навредит фигуре

Когда хочется чего-то похожего на пирожки, совсем не обязательно возиться с тестом. Достаточно тонкого лаваша, сочной курицы и нежной начинки — и уже через полчаса на столе румяные хрустящие конвертики. Они получаются легкими, хорошо насыщают и подходят не только для завтрака, но и для перекуса или ужина.

Внутри — много белка, свежий огурец и ароматный укроп, а вместо жирных соусов используется греческий йогурт. Благодаря этому начинка остается сочной, а сами пирожки — нежными даже после остывания.

Для приготовления понадобится: тонкий лаваш — 145 г, моцарелла — 70 г, ветчина из индейки — 60 г, копченая куриная грудка — 110 г, свежий огурец — 100 г, греческий йогурт — 110 г, укроп — 5 г, яйцо — 1 шт. (для смазывания по желанию).

Куриную грудку и ветчину нарежьте небольшими кубиками. Добавьте натертую моцареллу, мелко нарезанный огурец, укроп и греческий йогурт, затем хорошо перемешайте. Лаваш разрежьте на несколько прямоугольников, выложите начинку и сверните плотными конвертиками.

По желанию смажьте верх взбитым яйцом для более румяной корочки. Выпекайте при 190 градусах 18–20 минут до золотистого цвета или приготовьте в аэрогриле.