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06 июля 2026 в 07:55

Беру лаваш, творожный сыр и курицу: ПП-пирожки без теста — сытный перекус, который не навредит фигуре

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется чего-то похожего на пирожки, совсем не обязательно возиться с тестом. Достаточно тонкого лаваша, сочной курицы и нежной начинки — и уже через полчаса на столе румяные хрустящие конвертики. Они получаются легкими, хорошо насыщают и подходят не только для завтрака, но и для перекуса или ужина.

Внутри — много белка, свежий огурец и ароматный укроп, а вместо жирных соусов используется греческий йогурт. Благодаря этому начинка остается сочной, а сами пирожки — нежными даже после остывания.

Для приготовления понадобится: тонкий лаваш — 145 г, моцарелла — 70 г, ветчина из индейки — 60 г, копченая куриная грудка — 110 г, свежий огурец — 100 г, греческий йогурт — 110 г, укроп — 5 г, яйцо — 1 шт. (для смазывания по желанию).

Куриную грудку и ветчину нарежьте небольшими кубиками. Добавьте натертую моцареллу, мелко нарезанный огурец, укроп и греческий йогурт, затем хорошо перемешайте. Лаваш разрежьте на несколько прямоугольников, выложите начинку и сверните плотными конвертиками.

По желанию смажьте верх взбитым яйцом для более румяной корочки. Выпекайте при 190 градусах 18–20 минут до золотистого цвета или приготовьте в аэрогриле.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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