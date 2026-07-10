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10 июля 2026 в 14:47

На Европейскую страну обрушились «гусеницы из ада»

TV2: ядовитые гусеницы дубовых шелкопрядов заполонили Данию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ядовитые гусеницы походных дубовых шелкопрядов распространяются по Дании, сообщает телеканал TV2. Контакт с насекомыми может привести к проблемам со здоровьем. Телеканал именует их «гусеницами из ада».

Тела насекомых покрыты волосками, содержащими токсичный белок тауметопеин, который вызывает раздражение кожи, зуд и проблемы с дыханием. В некоторых случаях возможны серьезные аллергические реакции.

Местные власти уже начали подготовку к выявлению насекомых, однако отмечается, что они не располагают средствами для предотвращения их появления. После завершения летних каникул правительство планирует собрать парламентские партии для обсуждения стратегии борьбы с насекомыми.

До этого на круизный лайнер Mein Schiff 6, принадлежащий компании TUI Cruises, обрушилось нашествие мух во время семидневного путешествия. Проблема возникла в порту Лейшойнш в Португалии, когда первые пассажиры поднялись на борт.

Ранее аллерголог Злата Ермакова заявила, что отек лица и шеи, затрудненное дыхание, головокружение, тошнота и рвота, а также понижение артериального давления после укуса пчелы требуют срочной медицинской помощи. Высыпания по всему телу — тоже крайне опасный симптом.

Европа
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природа
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