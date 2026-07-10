Появились детали консультаций России и МАГАТЭ

Россия и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили важность поддержания постоянного диалога по актуальным вопросам, сообщили в департаменте коммуникаций госкорпорации «Росатом». Заявление было сделано по итогам очередного раунда межведомственных консультаций в Калининграде.

Стороны подтвердили важность поддержания постоянного диалога по актуальным вопросам, — говорится в сообщении.

Делегации возглавляли генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Другие детали переговоров и конкретные обсуждавшиеся темы не раскрываются.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции продолжает обостряться на фоне возрастающей террористической активности со стороны Киева, что представляет серьезную угрозу для безопасности объекта. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, складывающаяся обстановка требует пристального внимания международных надзорных органов, и в первую очередь — МАГАТЭ, на уровне руководства которого должны постоянно подниматься вопросы защиты станции.